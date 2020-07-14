В Латвии предлагают ввести в аэропорту тотальный контроль за всеми прилетающими пассажирами

Политик отметил, что в настоящее время через другие страны Европейского союза в Латвию могут прибыть люди из стран "красного" списка с высокой заболеваемостью, а ответственные учреждения об этом не узнают.

Политическое объединение, которое представляет депутат, считает, что в аэропорту должны проверяться паспорта всех прибывающих людей, чтобы выяснить, не въезжают ли они через другие страны ЕС из стран "красного" списка. Все приезжающие должны заполнять анкеты, чтобы органы внутренних дел могли контролировать, как они выполняют требования.

Депутат считает, что латвийские границы были открыты слишком рано, в результате из стран с высоким риском Covid-19 въезжают инфицированные люди.

Кабинет министров Латвии сегодня примет решение об ограничениях в отношении видов на жительство и виз в условиях пандемии Covid-19.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил в Тwitter, что, принимая во внимание риск распространения Covid-19, он ждет от министров предложений по усилению контроля за самоизоляцией приезжих из стран с высокой заболеваемостью, а за нарушение самоизоляции должны быть предусмотрены санкции.