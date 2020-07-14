Ааб: закупка средств личной защиты в процессе, многое можно произвести и в Эстонии

В правительстве заявили о том, что осенью начнет действовать правило 1+1. Это значит, что на один месяц средства личной защиты должны будут себе обеспечивать такие учреждения, как, например, дома попечения, государство же будет покрывать потребность на второй месяц.

Министр Яак Ааб признал, что физически большого запаса лекарств действительно нет, но зато есть договоры с крупными оптовыми фирмами: «Этот запас лекарств в кризисное время сработал, хотя тогда прервались различные договоры и поставки».

Он добавил, что в Министерстве социальных дел сейчас занимаются подготовкой к пополнению различных запасов, сроки зависят и от средств: «Я уверен, что к осени, когда возможна вторая война, мы точно будем лучше подготовлены».