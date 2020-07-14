Житель Эстонии приговорен к девяти годам тюрьмы за убийство тещи

Согласно обвинению, 25 июля 2019 года мужчина ударил 87-летнюю женщину топором, а потом продолжил избивать ее ногами. Потерпевшая скончалась от полученных травм, передает Rus.ERR .

В суде мужчина признал себя виновным и выразил сожаление о случившемся. Смягчающим обстоятельством суд счел то, что мужчина не скрывал преступление, а сам обратился в центр тревоги и вызвал помощь, кроме этого, он активно сотрудничал со следствием.