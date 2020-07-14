Таллинн не нашел арендаторов для двух цветочных киосков на улице Виру

Tallinna Turud, учреждение, находящееся в ведомстве Таллиннского департамента предпринимательства, объявило, что письменный аукцион двух цветочных киосков на улице Виру не состоялся, пишет Postimees.
На письменном аукционе, организованном для сдачи в пользование киосков 13 и 14, не поступило ни одного предложения.
Начальная стоимость аренды обоих киосков составляла 2100 евро в календарный месяц. К арендной плате добавляется налог с оборота, и арендатор оплачивает все дополнительные расходы, связанные с использованием помещения, в дополнение к арендной плате.
Находящимися по адресу улица Виру, 26 цветочными киосками управляет учреждение Tallinna Turud, находящееся в ведомстве Таллиннского департамента предпринимательства. Всего на улице Виру находится 14 цветочных киосков. На цветочном рынке разрешена только продажа цветов. Tallinna Turud управляют также Ныммеским рынком, Мустамяэским рынком, Ласнамяэским рынком и рыбным рынком.