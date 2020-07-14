Таллинн не нашел арендаторов для двух цветочных киосков на улице Виру

На письменном аукционе, организованном для сдачи в пользование киосков 13 и 14, не поступило ни одного предложения.

Начальная стоимость аренды обоих киосков составляла 2100 евро в календарный месяц. К арендной плате добавляется налог с оборота, и арендатор оплачивает все дополнительные расходы, связанные с использованием помещения, в дополнение к арендной плате.