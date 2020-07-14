Учителя протестуют: упрямство волости вынудило директора уйти в отставку

В совместном обращении учителя написали, что под руководством Йыэ в коллективе сформировалось доверие и открытая, безопасная и уникальная школа. «Нам, учителям школы Мурасте, трудно подобрать слова, чтобы выразить свои и так ясные мысли и чувства по поводу произошедшего. Тем не менее мы публично обращаемся к волостной управе Харку, потому что не считаем правильным или допустимым уничтожать цинично и бессердечно, хотя, вероятно, юридически корректно, хорошо функционирующую рабочую среду, которая так важна для нас», – говорится в заявлении.

По словам учителей, они заметили со стороны волости методические издевки. «Мы были свидетелями высоких моральных и этических взглядов директора школы. На этом фоне особенно бесстыдным кажется обращение волостного старейшины Эрика Сандла на веб-сайте волости седьмого июля, в котором говорится о "неожиданном" уходе Прийта Йыэ». «Высший пилотаж лицемерия и опорочивания имени человека», – так оценивают учителя данное обращение.

«Волостная управа Харку, пожалуйста, спасите нас хотя бы от того, что утверждаете, что будто бы, с вашей точки зрения, все было уместно и юридически корректно, и Прийт сам подал заявление об отставке. Потому что тогда мы зададим вам два вопроса: кем вы себя считаете? Кем вы считаете нас?» – спрашивают учителя.

Волость Харку сообщила на прошлой недели, что директор школы Мурасте Прийт Йыэ неожиданно уходит с должности после того, как волость представила ему запросы об использовании денежных средств. «Волость, платящая по счетам, хотела получить более подробную информацию о тысячах евро, потраченных на техническое обслуживание школьного здания и ремонтные работы, по которым мы не смогли увидеть никаких ценовых предложений или контрактов, также акты о приеме работ были составлены позже и только по запросу волости», – сказал Эрик Сандла. По его словам, волость не получила от директора школы запрошенных документов на счета свыше 4000 евро.

По словам волостного старейшины, хотели убедиться, что деньги налогоплательщиков использованы правильно и по назначению. Также он отметил, что ученики и община относятся к директору школы с большим уважением. «Его заявление об отставке было неожиданным, это, разумеется, потеря для образования волости Харку», – сказал он.

По словам Йыэ, который ушел по собственному желанию, он изначально не планировал комментировать свой уход, когда волость «достигла желаемого». Однако на следующий день после заявления волости он прокомментировал свой уход. «Начиная с того периода, когда, по моей оценке, у нас было разное мнение с владельцем школы по одному вопросу, он, по моему мнению, начал враждебно вести себя по отношению ко мне. Не буду приводить много таких примеров, но приведу один простой пример, который дошел до общественности. Когда мы покупали куртки на Рождество в качестве рождественского подарка для учителей, меня упрекали в том, что я избегал налога на специальную льготу и позже – в его уплате. В любом случае, независимо от того, как я веду себя, меня упрекают, в то время как я действую в рамках своего бюджета, и учителя довольны подарком», – объяснил Йыэ.

О запросе волости относительно использования денег Йыэ сказал, что между собой пришли к соглашению и сначала ему казалось, что тема исчерпана. «Как захотел волостной старейшина, встретились в школе вместе с подрядчиком, представителем волости и представителем Strantum, просмотрели работы, никаких вопросов не последовало», – сказал он. Йыэ отметил, что хотя договор был устным, суммы были небольшими и так уже поступали в подобных случаях, и тогда это было приемлемо.

В начале июля Йыэ получил письмо, что шестого июля в школе Мурасте пройдет проверка, в ходе которой хотят ознакомиться с документами. Находившийся в то время на отдыхе Йыэ сообщили в волость, что его нет на месте, что волость истолковала как самовольное отсутствие на работе.

По словам Йыэ, он ушел с должности по собственному желанию, потому что «умный уступает».

37 учителей считали Йыэ хорошим директором, которого называют ценящим сотрудничество человеком.