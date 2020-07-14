Дерзкий побег из тюрьмы в Финляндии: заключенный выдал себя за другого человека

В Финляндии из тюрьмы Кюлмякоски, что в Пирканмаа, в понедельник произошел побег после того, как на свободу выпустили не того заключенного, пишет Yle.
Беглец использовал имя другого человека, ко всему прочему, внешне он был очень похож на заключенного, который подлежал освобождению.
Это первый побег из тюрьмы Кюлмякоски, которая действует с 1993 года. Беглец задержан. В тюрьме подозревают, что речь идет о хорошо спланированном побеге.
Заключенный задержан. Как заявляют в тюрьме, он не представлял большой опасности для окружающих.