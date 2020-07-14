Вт, 14.07.2020
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Промышленный спад в Эстонии в мае был выше среднего по ЕС

Как Эстонию, так и Европу ожидает серьезный спад экономики.

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Спад промышленного производства в Эстонии в мае был выше среднего в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат. За год в мае он составил 17,7%.

В Литве объемы промпроизводства за год (в мае по сравнению с маем 2019 года) сократились на 6,2%, показывают данные Евростата. Еще менее заметным спад был только на Мальте (4,8%) и в Финляндии (3,8%). В Латвии объемы промпроизводства уменьшились на  6,4%.

За месяц (в мае по сравнению с апрелем) в Литве объемы промпроизводства увеличились на 6,9%, в Латвии - на 4,9%, а в Эстонии - упали на 0,2%.

Во всем ЕС объемы промпроизводства за год уменьшились на 20,5%,за месяц выросли на 11,4%.

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