Промышленный спад в Эстонии в мае был выше среднего по ЕС

Спад промышленного производства в Эстонии в мае был выше среднего в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат. За год в мае он составил 17,7%.
В Литве объемы промпроизводства за год (в мае по сравнению с маем 2019 года) сократились на 6,2%, показывают данные Евростата. Еще менее заметным спад был только на Мальте (4,8%) и в Финляндии (3,8%). В Латвии объемы промпроизводства уменьшились на 6,4%.
За месяц (в мае по сравнению с апрелем) в Литве объемы промпроизводства увеличились на 6,9%, в Латвии - на 4,9%, а в Эстонии - упали на 0,2%.
Во всем ЕС объемы промпроизводства за год уменьшились на 20,5%,за месяц выросли на 11,4%.