Промышленный спад в Эстонии в мае был выше среднего по ЕС

В Литве объемы промпроизводства за год (в мае по сравнению с маем 2019 года) сократились на 6,2%, показывают данные Евростата. Еще менее заметным спад был только на Мальте (4,8%) и в Финляндии (3,8%). В Латвии объемы промпроизводства уменьшились на 6,4%.