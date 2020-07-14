Кийк: у Мартин Хельме нет юридического права останавливать финансирование проектов по равноправию

По оценке министра социальных дел, то, что находящиеся в его ведомстве организации оставляют без денег, – явная политически мотивированная деятельность. «Здесь нет никаких сомнений. Юридически эта логика не применяется. Это также объясняет то обстоятельство, что ни один политик или чиновник не хотел комментировать эту тему более подробно. Это все самодеятельность министра финансов», – сказал Кийк в интервью радио Kuku.

Хотя письмо, отправленное в министерство социальных дел, было подписано министром информационных технологий Раулем Сиемом, по словам Кийка, нет никаких сомнений в том, что Хельме стоит за этим решением. «Мы все понимаем, что никакой заместитель не принимает такие решения по собственной инициативе или решению. Я считаю достойным сожаления, что Мартин Хельме пообещал, когда станет председателем, изменить свой нынешний стиль поведения и искать общий язык. Фактически на том же конгрессе началось унижение русских и нападки на жителей Ида-Вирумаа. Теперь вернулись обратно к меньшинствам и женским объединениям. Нигде не вижу позитивного развития, которое было обещано».

По оценке политика Центристской партии, вызывает вопросы противоречие закону налога на азартные игры. «В действительности дела обстоят таким образом, что налог на азартные игры был уплачен этим организациям и сектору через ряд различных правительств. Если мы примем Закон о налоге на азартные игры, там будут перечислены вопросы, связанные с семьями и пожилыми людьми».

Кийк добавил, что возможное противоречие закону следовало бы разрешить иначе. «Это правда, что Госконтроль решил, что было бы правильно уточнить закон или расширить список. Или наоборот: сузить и дать министерствам больше полномочий для принятия решений. Но это уже немного другая дискуссия на данную тему, потому что это касается будущего», – сказал он.

По оценке министра, в середине бюджетного периода внести изменения невозможно. «Это существующие договоры и решения о финансировании. Государство не может их расторгнуть в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Это в некоторой степени сравнимо с тем, что государство назначает пенсию или семейное пособие, а затем решает в следующем квартале, что оно больше не будет выплачиваться. Это недостойное поведение, также нарушаются законные ожидания организаций».

По мнению Кийка, у Хельме не была права принимать подобное решение. «По моей оценке и оценке консультировавших меня юристов, у министра финансов нет права давать подобное распоряжение RTK (Государственный центр опорных услуг – прим. ред.), вернее, RTK не имеет права удерживать эти деньги, поскольку это согласованные вещи и два платежа за первые два квартала уже сделаны в точности на тех же юридических основаниях. Нет смысла говорить, что за это время что-то изменилось».