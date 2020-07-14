Elektrilevi: большая часть повреждений в электросетях после бури устранена

«За это время ремонтные бригады предприятия ликвидировали 622 повреждения в электросетях и восстановили подачу тока почти 63 000 клиентов. Вызванные штормом повреждения оказались крупномасштабными и по своим размерах были сравнимы с последствиями бурь в конце прошлого года. От непогоды больше всего пострадали электросети в Пярнуском, Рапласком, Ярваском и Йыгеваском уездах», - рассказал пресс-секретарь предприятия.

По его словам, почти 80% клиентов снабжение электроэнергией было восстановлено в течение первых 24 часов после начала шторма.

«К вечеру вторника завершатся работы в регионах с большим количеством обесточенных объектов. Еще некоторое время потребуется на устранение аварий в электросетях в менее пострадавших от бури регионах, однако и там мы постараемся восстановить электроснабжение как можно скорее», - заверил член правления Elektrilevi Андрес Тыниссаар.

Он призвал жителей Эстонии, имеющих загородные дома и дачи, перед отъездом в предстоящие выходные убедиться, что там снабжение электричеством не нарушено.

«В регионах с редким заселением может случиться, что шторм оборвал линию электропередачи или вывел из строя подстанцию, однако поскольку там постоянно проживающих клиентов нет, то и некому сообщить о повреждении. Если это возможно, попросите проживающих поблизости от вашего загородного дома соседей проверить, все ли в порядке с электроснабжением и, если выяснится, что есть повреждения, сообщите об этом обязательно в Elektrilevi», - сказал Тыниссаар.

По его словам, в процессе ликвидации последствий бури ремонтные бригады столкнулись с серьезными трудностями. Например, в деревне Лиластвере Йыгеваского уезда выяснилось, что подобраться к месту повреждения электролинии на колесной технике невозможно, поскольку почва влажная и слишком мягкая. На следующий день ремонтники вернулись к месту обрыва и стали ликвидировать обрыв линии со стремянки. «Звучит вроде бы несолидно для 21 века, но такова реальность», - добавил Тыниссаар.