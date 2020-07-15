В Эстонии смягчают ограничения на проведение публичных мероприятий

С сегодняшнего дня государство смягчит требования к проведению публичных мероприятий, отменяя ограничения, введенные в связи с коронавирусом.
Если сейчас в публичных мероприятиях, проводящихся в помещениях могут участвовать до 500 человек, то с 15 июля эта граница расширяется до 1500 человек.
В свою очередь, на мероприятия на открытом воздухе, в которых сейчас могут участвовать до 1000 человек, с 15 июля будет разрешено собирать до 2000 человек.
«В то же время и впредь необходимо будет соблюдать условие 50-процентного заполнения и требование держать дистанцию. При этом последнее требование касается не только тех, кто участвует непосредственно в мероприятии, но и людей у входов и выходов, а также в туалетах», - напомнил ранее премьер-министр Юри Ратас.
Правительство отмечает, что устроители публичных мероприятий каждый раз будут должны консультироваться с Департаментом здоровья.
«Мы должны считаться с тем, что вирус никуда не делся», - сказал Юри Ратас, подчеркнув важность сохранения успеха, достигнутого Эстонией в предотвращении масштабной эпидемии в стране во время первой волны пандемии.