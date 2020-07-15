Школы разрабатывают планы на новый учебный год с учетом возможного возвращения пандемии

Чиновники Министерства образования и Департамента здоровья утверждают, что пока вводить ограничения на деятельность школ этой осенью не планируется, если, конечно, не изменится эпидемиологическая ситуация.

"Даже если вдруг сценарий будет нехорошим, у нас не будет необходимости снова полностью закрывать все школы и делать обучение на 100% дистанционным. У нас есть некоторые варианты, которые мы также рассматриваем - например, какая-то часть обучения будет дистанционной, но далеко не вся, какие-то отдельные консультации будут дистанционными, а также будет несколько смен", - сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.