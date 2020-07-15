Видео ⟩ Луйк – призывникам: мы меньше восточного соседа, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, напомнив, что в июле срочную службу начинают почти 2000 призывников, которые были направлены в пехотные бригады в Тапа, Йыхви и Выру, а также в военно-морские силы. В течение 11 месяцев службы призывники получат военные профессии командиров подразделений и взводов, водителей транспортных средств.

Призывники в ВМС после прохождения базового курса отправятся на службу на кораблях.

Среди начавших на этой неделе срочную службу призывников рекордно большое количество девушек — 40, добровольно поступивших на службу в Силы обороны.

В своем видеообращении Юри Луйк напомнил, что сто лет назад на полях Освободительной войны за независимость Эстонии сражались такие же молодые солдаты, как и сегодняшние призывники. По словам Луйка, они отдали свои жизни за свободу Эстонии. «Для того, чтобы мы в свободной Эстонии могли жить, не боясь военного вторжения, нашей стране нужна подготовленная армия резервистов, умеющих защитить родину. Каждый из сегодняшних призывников и каждый будущий резервист и должен получить навыки для этого», - подчеркнул министр.

«Это означает развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии - показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и что мы можем защитить себя до прибытия союзников. Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», - подчеркнул министр.

«Основы политики безопасности Эстонии гласят, что Эстония будет противостоять любому превосходящему ее сопернику, - сказал Юри Луйк новоиспеченным срочнослужащим. - К сожалению, нам не нужно направлять свой взгляд далеко от дома, чтобы увидеть места, где наш восточный сосед находится в состоянии военного конфликта с соседним государством. Оккупация Россией территорий Грузии, Крыма и война на востоке Украины продолжается и сегодня, за шесть лет там погибло более 13 000 человек. Чтобы такая печальная судьба не постигла Эстонию, твою семью, друзей и чтобы ты мог жить в свободной Эстонии, не опасаясь военного вторжения, для этого Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну».