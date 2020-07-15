Российские триатлонисты просят Эстонию впустить их в страну для участия в чемпионате Европы

В конце августа в Тарту пройдет чемпионат Европы по триатлону. В этом турнире хотели бы принять участие и российские спортсмены, но непростая ситуация с распространением коронавируса в России не дает им гарантий на поездку в Эстонию, пишет Rus.ERR.
Федерация триатлона России обратилась за помощью в Министерство иностранных дел Эстонии.
По словам генсека федерации Галины Шиповаловой, речь идет о просьбе выдать разрешение на въезд конкретным спортсменам.
Чемпионат Европы пройдет в трех категориях - элита, юниоры, любители.
Накануне открытия турнира в Тарту состоится конгресс Европейского союза триатлона.