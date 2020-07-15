Ср, 15.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов
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Российские триатлонисты просят Эстонию впустить их в страну для участия в чемпионате Европы

Триатлон.

ФОТО: Jae C. Hong / AP

В конце августа в Тарту пройдет чемпионат Европы по триатлону. В этом турнире хотели бы принять участие и российские спортсмены, но непростая ситуация с распространением коронавируса в России не дает им гарантий на поездку в Эстонию, пишет Rus.ERR.

Федерация триатлона России обратилась за помощью в Министерство иностранных дел Эстонии.

По словам генсека федерации Галины Шиповаловой, речь идет о просьбе выдать разрешение на въезд конкретным спортсменам.

Чемпионат Европы пройдет в трех категориях - элита, юниоры, любители. 

Накануне открытия турнира в Тарту состоится конгресс Европейского союза триатлона.

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