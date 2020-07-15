Это что-то новенькое: жителей и гостей Таллинна приглашают в гастротур по Ласнамяэ

«Идея проведения дегустационного тура по ресторанам, кафе, барам Ласнамяэ несколько лет была в нашем списке дел», - рассказывает руководитель проектов в НКО «Ласнаидея» Полина Ляшева. Такие туры очень популярны, например, в Санкт-Петербурге, Варшаве или Тбилиси, когда люди проходят группой по интересным местам, в каждом из которых пробуют какой-либо продукт или блюдо.

«Мы планировали провести этот тур еще в середине марта, но из-за введения чрезвычайного положения его пришлось отменить. За это время один ресторан сменил владельца, другой – концепцию меню. Поэтому сейчас у нас новые участники – это совсем молодой ресторан Hügge, поистине легендарное место Comandor и семейный ресторан Kitchen Rõõm», - продолжила Ляшева. В каждом из мест можно будет попробовать характерное именно для этого ресторана блюдо из меню. Также персонал ресторанов поделится интересными рассказами о своих заведениях. Например, здание, в котором находится Comandor, снималось в документальном фильме «Муравейник».

Помимо дегустации участников тура ждет экскурсия по Ласнамяэ – пока группа будет двигаться из одного ресторана в другой, гид будет рассказывать истории из жизни Ласнамяэ. Так участники узнают, где в Ласнамяэ планировали построить Проспект мира и что на этом месте находится сейчас. Часть маршрута – пешеходная, часть – на общественном транспорте.

Многие считают, что в Ласнамяэ нет ничего интересного. Активисты «Ласнаидеи» разрушают этот стереотип, и готовы показать свой - яркий, красивый, вкусный Ласнамяэ.