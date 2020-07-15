Государство пытается помешать строительству футбольного холла «Левадии»

Почему-то представители государства не хотят сами принимать неприятное для футболистов решение, а пытаются взвалить это на плечи Таллиннской городской управы. В свое время «Левадия» получила землю для строительства футбольного центра от государства. Сейчас на Маарьямяги есть футбольные площадки с естественным и искусственным покрытиями, а также теннисная площадка. Весной 2014 года по заказу клуба началось составление детальной планировки участка недвижимости для строительства футбольного холла. Или, как сказано в решении о начале планирования: «Для строительства спортивного холла-административного здания высотой до трех этажей и зоны обслуживания».

Вовремя не обмолвились

За шесть лет процесса составления планировки сотрудничество велось со всеми, кто перечислен в законе. Среди остальных был и представитель собственника – Акционерное общество «Госимущество» (RKAS).

В 2017 году, когда процесс составления планировки длился уже три года, RKAS обратилось в Таллиннскую городскую управу с просьбой учесть при составлении детальной планировки решение о строительстве Мемориала жертвам коммунизма.

Руководящий городским планированием вице-мэр Андрей Новиков просмотрел хронологию событий и, по его данным, в начале 2017 года в мэрию также обращалось Министерство юстиции, поставив под вопрос уместность планирующегося футбольного холла в том месте.

После этого 7 марта 2017 года в Департаменте городского планирования была организована встреча, в которой участвовали представители департамента, RKAS и минюста, а также составитель детальной планировки и представитель футбольного клуба. «На встрече договорились продолжить процесс планирования, не меняя места расположения холла», - заверил Новиков.

Процесс продолжился, и детальную планировку утвердили 23 января 2019 года. Прежде чем планировка окончательно вступит в силу, и клуб получит право начать строительство, необходимо пройти еще целый ряд процедур.

В ходе официального представления, последовавшего после утверждения планировки, свой протест подали Министерство юстиции и авторы Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги. Суть протеста заключалась в одном: спортивный холл не может располагаться рядом с мемориалом, напоминающем о тяжелых для эстонского народа событиях. Напомним, что предварительную работу по строительству спортивного холла начали весной 2014 года, конкурс идей мемориала объявили весной 2016 года.

В июне этого года RKAS обратилось в таллиннскую мэрию с предложением найти для футбольного холла «Левадии» более подходящее место. По словам вице-мэра Новикова, город с предложением не согласился, поскольку, во-первых, расположение холла в другом месте не решит проблемы, поскольку внешние площадки останутся на своем месте: «Во-вторых, ни в одном из протестов не объяснено, каким образом планирующееся спортивное здание больше наносит визуальный и аудиальный вред мемориалу, по сравнению с уже имеющимися спортивными площадками, особенно, учитывая требования, предъявляемые при планировании здания?»