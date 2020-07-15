Государство пытается помешать строительству футбольного холла «Левадии»

Футбольный клуб FCI Levadia попал в шизофреническую ситуацию: Эстония, как собственник земли, заключила с клубом договор о праве на застройку, который сопряжен с целой кучей обязательств, а теперь государство хочет, чтобы клуб эти обязательства не выполнил, пишет Postimees.
Почему-то представители государства не хотят сами принимать неприятное для футболистов решение, а пытаются взвалить это на плечи Таллиннской городской управы. В свое время «Левадия» получила землю для строительства футбольного центра от государства. Сейчас на Маарьямяги есть футбольные площадки с естественным и искусственным покрытиями, а также теннисная площадка. Весной 2014 года по заказу клуба началось составление детальной планировки участка недвижимости для строительства футбольного холла. Или, как сказано в решении о начале планирования: «Для строительства спортивного холла-административного здания высотой до трех этажей и зоны обслуживания».
Вовремя не обмолвились
За шесть лет процесса составления планировки сотрудничество велось со всеми, кто перечислен в законе. Среди остальных был и представитель собственника – Акционерное общество «Госимущество» (RKAS).
В 2017 году, когда процесс составления планировки длился уже три года, RKAS обратилось в Таллиннскую городскую управу с просьбой учесть при составлении детальной планировки решение о строительстве Мемориала жертвам коммунизма.
Руководящий городским планированием вице-мэр Андрей Новиков просмотрел хронологию событий и, по его данным, в начале 2017 года в мэрию также обращалось Министерство юстиции, поставив под вопрос уместность планирующегося футбольного холла в том месте.
После этого 7 марта 2017 года в Департаменте городского планирования была организована встреча, в которой участвовали представители департамента, RKAS и минюста, а также составитель детальной планировки и представитель футбольного клуба. «На встрече договорились продолжить процесс планирования, не меняя места расположения холла», - заверил Новиков.
Процесс продолжился, и детальную планировку утвердили 23 января 2019 года. Прежде чем планировка окончательно вступит в силу, и клуб получит право начать строительство, необходимо пройти еще целый ряд процедур.
В ходе официального представления, последовавшего после утверждения планировки, свой протест подали Министерство юстиции и авторы Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги. Суть протеста заключалась в одном: спортивный холл не может располагаться рядом с мемориалом, напоминающем о тяжелых для эстонского народа событиях. Напомним, что предварительную работу по строительству спортивного холла начали весной 2014 года, конкурс идей мемориала объявили весной 2016 года.
В июне этого года RKAS обратилось в таллиннскую мэрию с предложением найти для футбольного холла «Левадии» более подходящее место. По словам вице-мэра Новикова, город с предложением не согласился, поскольку, во-первых, расположение холла в другом месте не решит проблемы, поскольку внешние площадки останутся на своем месте: «Во-вторых, ни в одном из протестов не объяснено, каким образом планирующееся спортивное здание больше наносит визуальный и аудиальный вред мемориалу, по сравнению с уже имеющимися спортивными площадками, особенно, учитывая требования, предъявляемые при планировании здания?»
Он объяснил, что городская власть может прекратить планировку в случае, если собственник земли, то есть RKAS подаст соответствующее заявление. Но последнее почему-то этого делать не хочет. Вместо этого министр юстиции Райво Аэг отправил в Министерство финансов письмо. Министерство пытается выполнять прежде входившие в компетенцию уездной управы задачи и решает возникшие в ходе процесса планирования споры. Письмо министра словно вышло из советского времени, когда генеральная линия партии шла вразрез с законами.
«Прошу вас организовать то, что Riigi Kinnisvara AS обеспечит своим одобрением при детальной планировке Тууленурга, 1», - написал Аэг. Причем, у министерства такой власти нет. «Министерство может только проверить юридическую корректность и соответствие законам процесса планировки», - заверил Новиков.
Когда планировка снова вернется из министерства в городскую управу, процесс будет продолжен, и осенью документы отправят на утверждение в городское собрание. «Собственник земли по собственному желанию может в любой момент прекратить процесс планирования, причем, не называя причин – это право собственника. В случае если RKAS заинтересовано в прекращении процесса планировки, я прошу подать заявление в город Таллинн», - сообщил Новиков в начале недели министерству.
Postimees поинтересовался и в RKAS, планирует ли предприятие ходатайствовать о прекращении планировки, но к моменту отправки газеты в типографию ответа так и не поступило.
Опять все сначала
Исполнительный директор FCI Levadia Сергей Хохлов-Симсон сказал, что в клубе уже шесть лет ждут строительства предназначенного для детей футбольного холла, и у него в голове не умещается мысль о том, что весь процесс планирования придется начать сначала в каком-то другом месте. «Мы не думали о том, что делать дальше, если планирование будет прекращено. Дети ждут уже шесть лет, - сказал он. – Последний разговор был о том, что предложат какой-то другой участок недвижимости, где можно будет строиться. Марьямяэский комплекс и стадионы останутся. У нас имеется долгосрочный договор о праве на застройку. Вопрос только в строительстве холла».
Если для «Левадии» найдут более подходящее для строительства футбольного холла место, то для составления новой детальной планировки потребуется еще несколько лет.