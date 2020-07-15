Количество зрителей Rally Estonia будет ограничено

Этап чемпионата мира по автогонкам пройдет с 4 по 6 сентября в окрестностях Тарту, Отепя, Эльва, Канепи и Камбья.

Из 20 000 человек зрителей с пропусками будет 16 000, членов обслуживающих команд, гонщиков и других связанных с состязаниями людей 1500 человек и самих организаторов гонок — 2500 человек.

Пропуска для зрителей в свою очередь разделены на 16 различных пакетов, в каждом пакете по 1000 пропусков. С помощью такого разделения организаторы обеспечивают группам по 1000 зрителей присутствие на гонках в рамках различных программ в строго определенное время и в определенном месте. Группы зрителей по 1000 человек между собой не будут встречаться и не будут смешиваться.

Каждый из обладателей зрительского пропуска сможет в течение трех дней присутствовать на пяти различных скоростных заездах.

За состязаниями можно также проследить по различным каналам. Прямые трансляции всех заездов будет передавать канал WRC All Live, кроме того, издания группы Postimees Grupp будут вести свои прямые трансляции Rally Estonia, на время соревнований откроется и радиоканал Rally Estonia.