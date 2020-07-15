Видео ⟩ В Кристийне прохожих терроризировали двое голых мужчин

На видео, которое было прислано в редакцию Postimees, видно, как голый мужчина выбегает на перекресток. Добравшись до тротуара, он подходит к двум прохожим и хватает одно из них за голову. В какой-то момент им удается избавиться от преследования незнакомца и убежать. Нападавший тяжело дышит и садится прямо на асфальт.

В тот же вечер в 22:00 полиция получила сообщение, что возле одного из домов на бульваре Сыпрузе в Кристийне двое голых мужчин ведут себя неадекватно. Когда полиция прибыла на место происшествия, для проверки здоровья 19-летних парней вызвали скорую помощь, поскольку они были в состоянии помешательства и не понимали, что происходит вокруг. По оценке медиков, в госпитализации они не нуждались.

По словам полицейских, у молодых людей наблюдались признаки наркотического опьянения, позже они сами подтвердили, что употребляли психотропные вещества.

Нарушителей общественного порядка доставили в вытрезвитель, где им сделали тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови. И хотя у обоих тесты оказались отрицательными, некоторое время они находились под надзором полиции.