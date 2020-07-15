Исследование: три четверти работодателей в ближайшие месяцы планируют нанимать работников

Как сообщил в пресс-релизе портал CV-Online Estonia, в июле намерены нанять новых работников 39% опрошенных предприятий, в августе — 42% и в сентябре 32%. Еще 8% опрошенных сообщили, что пока не составили плана найма работников и 14% признали, что в условиях пандемии коронавируса остаются в режиме ожидания.

«Ряд акций по найму работников, отложенных весной из-за пандемии, сейчас решено возобновить. Наши клиенты утверждают, что достаточно много талантливых работников осталось без работы и сейчас самое время нанять их», - отметила в пресс-релизе руководитель отдела маркетинга CV-Online Марис Вийрес.

Вместе с тем, восстановление после коронакризиса и увеличение объемов производства в качестве причины найма работников назвали только 14% опрошенных. 40% респондентов сообщили, что нанимают новых людей, поскольку их работники увольняются, четверть респондентов отметили, что их предприятия планируют расширение. Сезонный фактор в качестве причины найма назвали 12 процентов респондентов и отпуска по рождению ребенка — 16%.

Завершение трудовых отношений с работниками планируют этим летом 55% предприятий, объясняя это сокращением объема производства и отсутствием компетентных специалистов.

По данным результатов опроса, для большинства работодателей текущая ситуация для найма работников не сложнее положения шесть месяцев назад. В то же время 23% опрошенных указали, что условия найма усложнились, в частности, труднее стало искать работников в сфере образования, а также на те рабочие места, на которые прежде нанимали иностранцев.

В опросе приняли участие представители 214 предприятий, из которых 23% - промышленные объединения, а также — по 12% - строительные компании и учреждения сферы образования.