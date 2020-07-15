Житель Ласнамяэ решил нагреть на плите воду в пластмассовом кувшине

Во вторник вечером в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов на улице Палласти в Ласнамяэ. Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, перед прибывшими на место происшествия пожарными открылась необычная картина.
Находившийся в квартире предположительно нетрезвый мужчина отправился на кухню, чтобы нагреть на электрической плите воду в пластмассовом кувшине, который под воздействием высокой температуры начал плавиться. Все это сопровождалось обильным выделением дыма.
Большую часть возгорания мужчина смог потушить своими силами.
Спасатели провели с жильцом квартиры профилактическую работу и установили в квартире дымовой датчик.