Ср, 15.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Житель Ласнамяэ решил нагреть на плите воду в пластмассовом кувшине

Житель Ласнамяэ решил нагреть на плите воду в пластмассовом кувшине

Пожарный. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Во вторник вечером в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов на улице Палласти в Ласнамяэ. Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, перед прибывшими на место происшествия пожарными открылась необычная картина.

Находившийся в квартире предположительно нетрезвый мужчина  отправился на кухню, чтобы нагреть на электрической плите воду в пластмассовом кувшине, который под воздействием высокой температуры начал плавиться. Все это сопровождалось обильным выделением дыма.

Большую часть возгорания мужчина смог потушить своими силами.

Спасатели провели с жильцом квартиры профилактическую работу и установили в квартире дымовой датчик.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ