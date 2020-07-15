Ср, 15.07.2020
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  • В Ида-Вирумаа нашли военную мину с 50 килограммами взрывчатки

В Ида-Вирумаа нашли военную мину с 50 килограммами взрывчатки

Немецкая мина времен Второй мировой войны была обезврежена саперами.

ФОТО: Спасательный департамент

Во вторник в Ида-Вирумаа была обнаружена мина военных времен, которая содержала 50 килограммов взрывчатых веществ, сообщил BNS.

Немецкую реактивную мину времен Второй мировой войны обнаружили в лесу, расположенном рядом с деревней Мустанина, уточнил пресс-секретарь спасателей.

Взрывное устройство обезвредили в ходе совместной операции Северо-Эстонской саперной группы и саперов Саперного центра 1-й пехотной бригады Вооруженных сил. Операция длилась несколько часов и потребовала привлечение различной спецтехники.

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