Обзор ⟩ Семь своеобразных квартир для студентов в Тарту

Улица Ваба

В районе Карлова сдается в аренду милая однокомнатная квартира. Отремонтированное жилье довольно небольшое, всего 17 м², но этого должно быть достаточно для одного человека. На этой скромной площади размещены кухонный и гостиный уголки, обеденный стол и ванная комната. Зимой плита сохраняет тепло в квартире, но самые ленивые могут также пользоваться электрическими радиаторами.

Квартира на улице Ваба. ФОТО: KV.EE

Расходы за квартиру очень низкие, в среднем в пределах 14 евро. К плате за коммунальные услуги добавляются счета за воду и электричество. Ежемесячная плата за аренду этой квартиры — 250 евро. Подробнее с этим объявлением можно ознакомиться здесь.

Квартира на улице Ваба. ФОТО: KV.EE

Улица Тяхе

На улице Тяхе сдается в аренду однокомнатная квартира, общая площадь которой составляет 24,1 м². Она полностью обставлена и свободна для заселения нового жильца. Квартира находится примерно в 20 минутах ходьбы от центра Тарту.

Квартира на улице Тяхе. ФОТО: KV.EE

В квартире есть все необходимое для жизни, например, кухонный уголок, диван-кровать, ванная комната и обеденный стол. За домом находится прекрасный дворик, где можно провести время с друзьями. Аренда этого милого гнездышка — 350 евро в месяц. Подробнее с этим объявлением можно ознакомиться здесь.

Квартира на улице Тяхе. ФОТО: KV.EE

Улица Васара

В районе Ропка сдается в аренду недавно отремонтированная однокомнатная квартира. Она подойдет студенту, который ценит минимализм, поскольку площадь этого жилища составляет всего 11,7 м².

Квартира на улице Васара. ФОТО: KV.EE

Квартира, расположенная на пятом этаже каменного дома с центральным отоплением, маленькая, но вмещает многое. Квартиросъемщик найдет в ней все необходимое для жизни, например, ванную комнату, кухонный уголок и кровать. Коммунальные расходы составляют до 50 евро, аренда — 250 евро в месяц. Подробнее с этим объявлением можно ознакомиться здесь.

Квартира на улице Васара. ФОТО: KV.EE

Улица Лай

Недалеко от Старого города в Тарту сдается в аренду милая микроквартира. В квартире, общая площадь которой составляет 19 м², есть все необходимое для одного человека — хорошо оснащенный кухонный уголок, спальное место и ванная комната. Окна этой квартиры выходят во двор дома, поэтому речь идет об очень спокойном месте.

Квартира на улице Лай. ФОТО: KV.EE

Эта квартира сдается в аренду за 250 евро, помимо этого, ежемесячные расходы за коммунальные услуги остаются в пределах 30 евро. Подробнее с этим объявлением можно ознакомиться здесь.

Квартира на улице Лай. ФОТО: KV.EE

Улица Кеск

Кажется, что район Карлова — рай для студентов. Чудесных микроквартир здесь пруд пруди. На улице Кеск в районе Карлова можно заселиться в своеобразную чердачную комнату. Жилище общей площадью 24 м² находится в деревянном доме, в котором всего в аренду сдается восемь квартир.

Квартира на улице Кеск. ФОТО: KV.EE

В квартире есть как кухонная ниша, так и крошечная ванная. Ежемесячная плата за аренду включает в себя также общие расходы за использование стиральной машины, отопления и интернета. В доме есть баня, которой можно пользоваться за дополнительную плату. Аренда этой квартиры составляет 250 евро. Подробнее с этим объявлением можно ознакомиться здесь.

Квартира на улице Кеск. ФОТО: KV.EE

Улица Пуйестеэ

На улице Пуйестеэ сдается в аренду однокомнатная квартира в хорошем состоянии. Ее площадь составляет 18,7 м² и она вмещает в себя гостиный и кухонный уголок, а также ванную комнату. Из окна открывается вид на двор дома. Во дворе есть кладовка, где, например, можно хранить велосипед.

Квартира на улице Пуйестеэ. ФОТО: KV.EE

Квартира находится в 20 минутах ходьбы от центра Тарту. Квартиросъемщику придется отдавать за нее 260 евро в месяц. Подробнее с этим объявлением можно ознакомиться здесь.

Квартира на улице Пуйестеэ. ФОТО: KV.EE

Улица Парги

На улице Парги, на границе центра Тарту и района Карлова, ждет нового жильца недавно приведенная в порядок однокомнатная микроквартира. В ней есть все необходимое для жизни, в том числе стиральная машина. В квартире, площадь которой составляет 16,4 м², есть кухня, ванная, кровать и обеденный стол.

ФОТО: Квартира на улице Парги.

Несколько минут ходьбы — и вы уже в центре Тарту. Плата за аренду этого гнездышка — 290 евро в месяц. Подробнее с этим объявлением можно ознакомиться здесь.