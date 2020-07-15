Более 200 человек, включая журналистов, задержаны на стихийных акциях протеста в Белоруссии

По его данным, в ходе акции в Минске были задержаны 188 человек, среди которых журналисты различных белорусских и международных СМИ. В списке задержанных также фигурирует гражданин России. Сотрудники милиции задержали журналистов Euroradio, портала Тut.by, телеканала «Белсат ТВ», телекомпании Би-би-си и белорусского бюро «Радио Свобода». Всех их отпустили из отделений без составления протокола. Кроме того, две журналистки портала «Сильные новости» были задержаны на стихийной акции в Гомеле, они также отпущены без составления протокола, передает NEWSru.

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», - заявил действующий президент страны Александр Лукашенко, которого цитирует Русская служба Би-би-си. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обвинил «Радио Свобода» в содействии людям, которые «хотят сделать уличную революцию».

Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро «Немига», около белорусского государственного цирка. Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОНа и правоохранители в гражданском зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий.

«Людей задерживают очень жестко - когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки», - рассказал корреспондент Tut.by с места событий.

В одном из автозаков оказался иллюстратор и блогер Анатолий Чилик. Он, в частности, пожаловался на сильную тесноту в салоне. Как, в свою очередь, уточнило издание Naviny.by, сотрудники ОМОНа заставляли некоторых из помещенных в автозаки стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову.

Акции проходили и в других белорусских городах. По данным «Весны», в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно и Столбцах в общей сложности были задержаны около 30 человек.

Промежуточный итог с сегодняшних протестов в Беларуси: на мирной акции в поддержку Бабарико и Цепкало быстро начались жесткие задержания. На данный момент известно о 119 задержанных в Минске. Протесты пока не закончились. Репортаж DW - смотрите со звуком! pic.twitter.com/8OnXPMOakF — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

Запихали в какую-то камеру суперавтозака. 3 человека. Нет места даже стоять pic.twitter.com/72SDmL4I7T — Чилик 97% (@Chilikto) July 14, 2020

14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом на выборах президента страны. Помимо него регистрацию прошли еще четыре кандидата: сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергей Черечень.

В то же время ЦИК Белоруссии не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало. В комиссии решили, что он не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, в декларации о доходах и имуществе его супруги выявили недостоверные сведения. Также Центризбирком страны отказался регистрировать на выборы и бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Председатель комиссии сослалась на ошибки в его декларации и на участие в его кампании иностранной организации.