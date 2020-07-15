Ср, 15.07.2020
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Футболист сборной Эстонии может пополнить ряды "Флоры"

Кен Калласте в метче против сборной Нидерландов.

ФОТО: via www.imago-images.de/imago images/Pro Shots

Защитник сборной Эстонии по футболу Кен Калласте приступил к тренировкам с таллиннской "Флорой", пишет Rus.ERR.

В настоящего время права на Калласте принадлежат польскому "Тыхы" из первой лиги Польши, но еще в начале июля стало известно, что продлевать с ним контракт клуб не собирается, сообщил в среду портал Soccernet.ee.

По словам президента "Флоры" Пелле Похлака, клуб заинтересован в услугах Кена Калласте, но пока тот еще является футболистом "Тыхы".

С 2015 года Калласте, являющийся воспитанником "Флоры", выступал за рубежом.

Летнее трансферное окно откроется в Эстонии 22 июля.

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