Этим летом россияне смогут отдохнуть пока только в восьми странах мира, и то на определенных условиях

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, это Турция, Египет, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия и Арабские Эмираты.

Причем при въезде в большую часть стран туристам потребуется предоставить справки об отсутствии COVID-19, при пересечении границы они будут подвергаться термометрии. В некоторых государствах обязательным требованием является скачивание приложения, которое будет отслеживать местонахождение туриста (к примеру, в ОАЭ), а также заполнение на границе специальных анкет (к примеру, в Мексике), сообщает NEWSru со ссылкой на сайт АТОР.

Но это не означает, что россияне могут отправляться на эти курорты уже сегодня. Международное сообщение должно открыть Министерство транспорта на основе рекомендаций Роспотребнадзора. К концу июля этот скоромный список открытых стран может расшириться, так как многие из них намерены пересмотреть сроки открытия своих границ для туристов из РФ.

К примеру, Италия, Германия и Франция предоставят соответствующую информацию 15 июля, Греция может назвать сроки открытия границ 27 июля, Кипр и Финляндия намерены рассмотреть условия въезда россиян с середины августа.

Испания предоставит соответствующую информацию к концу июля. Будет ли в списке разрешенных стран Россия, пока неизвестно. Но в Испании первые туристы из стран ЕС уже появились. В рамках пилотной программы по отработке антикоронавирусных мер на испанские курорты отправились тысячи туристов из Германии и Англии. Местные власти разработали особые протоколы принятия туристов, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Во время каждого завтрака у всех отдыхающих измеряют температуру, все туристы обязаны носить маски, дезинфицировать руки спиртовым средством, надевать одноразовые перчатки. С 15 июля на Майорке и других Балеарских островах введен обязательный масочный режим. Маски необходимо носить не только в закрытых общественных помещениях, но и на улице. Это требование не распространяется пляжей, зон бассейнов и спортивных мероприятий.

Эта жесткая ограничительная мера была введена местными властями после масштабных вечеринок, устроенных сотнями приезжими в курортных городах острова. Толпы подвыпивших отдыхающих танцевали, орали, прыгали на машинах, обнимались, не соблюдая никаких мер предосторожности и социальной дистанции. Местные СМИ описали это пьяное сборище как хаос, устроенный сорвавшимися с цепи коронавируса.

Si lo dice Matias Valles es que lo están haciendo muy mal.



El Govern no arregla esta temporada y daña la siguiente - Diario de Mallorca https://t.co/TJo28kFFHG — jhg (@HorrachJordi) July 15, 2020

Extrapolable a británicos en Mallorca https://t.co/KuOO4R7ha7 — Jorge Moreno Saborit (@MorensSsS) July 15, 2020

Напомним, Роспотребнадзор 8 июля предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы - Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. В ведомстве указывали, что эти 13 стран можно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. Было направлено обращение властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.