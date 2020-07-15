Опасно для здоровья: на популярном пляже вновь обнаружили фекальное загрязнение

Кишечные энтерококки - это бактерии, которые живут в кишечнике человека и теплокровных животных. Поскольку они могут в течение непродолжительного времени жить в окружающей среде, они являются хорошими показателями для определения фекального загрязнения воды. Чем выше содержание кишечных энтерококков в воде для купания, тем больше вероятность того, что в воде могут быть вредные микроорганизмы.

Норма кишечных энтерококков составляет 100 колониеобразующих единиц на 100 мл воды. Согласно взятой в понедельник пробе, их было 320. Еще один микробиологический показатель воды для купания - содержание кишечных палочек или колиформных бактерий - оставался в пределах нормы: норма 1000, проба показала 440.

Во время субботнего шторма пляж Вана-Пярну был затоплен и, по данным Департамента здоровья, испражнения с пастбища могли быть перенесены в воду. Завтра с пляжа Вана-Пярну будет взята дополнительная проба, чтобы установить, не пришло ли в норму содержание кишечных энтерококков.

25 июня вода для купания на пляже Вана-Пярну тоже была загрязнена. Тогда норму превысили не кишечные энтерококки, а колибактерии, которых было вместо 1000 разрешенных 4000. Взятая через четыре дня повторная проба показала, что число колибактерий снизилось до 230.

По словам главного специалиста по благоустройству Пярнуской горуправы Пирет Унн, тогда загрязнение поступило не с пастбища, поскольку вода туда не добралась, а скорее из моря.