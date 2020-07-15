В субботу в парке Кивила пройдет молодежный фестиваль

«Фестиваль в парке Кивила - одно из мероприятий летней программы для молодежи, где под руководством молодежных работников и опытных тренеров ребята смогут спортивно и с пользой провести летний день на свежем воздухе. Надеемся, что погода нас не подведет», - сказал старейшина Владимир Свет.

Соревнование по уличным танцам проходит в рамках серии баттлов HOODie Cyphers, состязания пройдут в категориях Hip-Hop и Break. Судьями выступят GANNA и MYKEE, музыка будет от DJ MIRSON. Соревнование начнется в 14:00.

Молодежные работники совместно со школой катания на роликах Rulluisukool проведут тренировку и организуют соревнование по катанию на роликах. Тренировка под руководством опытного тренера Тыниса Паальме пройдет с 13:00 до 14:30, а заезд на роликовых коньках – с 16:00 до 18:00.

Молодежный центр Ласнамяэ также подготовил интересные занятия для участников фестиваля:

· с 13:00 до 14:00 мастер-класс по созданию наклеек

· с 14:00 до 15:00 игра в настольный теннис

· с 15:00 до 16:00 мастер-класс по созданию наклеек

· с 16:00 до 17:00 фотоохота

· с 17:00 до 17:30 соревнования по игре с кендамой

За пару дней до фестиваля, в четверг, 16 июля в 14:00 на территории парка Кивила будет организована молодежная толока. «Приглашаем ребят на толоку, чтобы вместе подготовить площадку для субботнего фестиваля», - сказал руководитель молодежного центра Павел Васильев.

«Встречаемся на баскетбольной площадке в парке, все необходимые инструменты для уборки будут выданы участникам на месте», - добавил руководитель молодежного центра.

Во время мероприятий просьба соблюдать дистанцию и в случае плохого самочувствия оставаться дома. По возможности просьба взять с собой дезинфицирующее средство для рук.

Мини-фестиваль в парке Кивила организуют Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, управа района Ласнамяэ, Ласнамяэский молодежный центр и Shokkin Group Estonia.