Картина дня: готовность к возможной второй волне, многомиллиардный кредит и обращение министра обороны

Департамент здоровья: сейчас коронавирус завезен в Эстонию из России, Швеции и Казахстана

Сегодня в 10.00 исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майт Альтметс дали совместную пресс-конференцию. Читать далее...

Готовность ко второй волне: у департамента запасы есть, у больниц пока нет

Эстония в ожидании новой волны распространения коронавируса комплектует запас средств индивидуальной защиты. По изначальному плану Министерства финансов, его должно хватить на целый месяц как больницам, скорой помощи и семейным врачам, так и стоматологам. Читать далее...

Возможно, Эстония возьмет в кредит более пяти миллиардов евро. Попадем ли мы в долговую яму?

С начала чрезвычайного положения государство взяло кредит на 2,8 миллиарда евро, в течение двух лет планируется взять в общей сумме пять миллиардов евро. Можно сказать, что большая часть взятых в кредит средств будет потрачена на покрытие расходов дополнительного бюджета (2,62 млрд евро). Продолжит ли власть действовать в том же духе, пока неизвестно. Читать далее...

Мужа гражданки ЭР не пускают в Эстонию. Почему?

Хотя на резидентов многих стран вне Шенгенской зоны действует запрет на въезд в Эстонию из-за ситуации с COVID-19, в качестве исключения супруг-иностранец может навестить свою вторую половинку, если у него нет симптомов коронавирусной инфекции. Однако гражданка Эстонии Наталья не виделась со своим законным мужем — гражданином Египта - уже почти четыре месяца, и пока неясно, как скоро они смогут встретиться, потому что ему отказывают в выдаче визы. Читать далее...

Луйк – призывникам: мы меньше восточного соседа, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос

Каждый обученный срочнослужащий в Силах обороны Эстонии — это еще один солдат, с которым потенциальному противнику придется считаться, сказал в своем видеообращении к призванным в июле молодым людям и девушкам министр обороны Юри Луйк. Читать далее...

В Кристийне прохожих терроризировали двое голых мужчин

В прошлое воскресенье центр тревоги получил сообщение о неадекватном поведении в столичном районе Кристийне двух голых молодых мужчин. Ранее один из них перебегал перекресток Кристийне с плотным движением и беспокоил прохожих. Читать далее...

Государство пытается помешать строительству футбольного холла «Левадии»

Футбольный клуб FCI Levadia попал в шизофреническую ситуацию: эстонское государство как собственник земли заключило с клубом договор о праве на застройку, который сопряжен с целой кучей обязательств, а теперь государство хочет, чтобы клуб эти обязательства не выполнил. Читать далее...

Эксперт: самый болезненный удар пенсионная реформа нанесет по людям с низкими доходами

После введения принципа добровольности при накоплении во II пенсионную ступень в ней продолжил бы держать и приумножать деньги 51% сегодняшних ее клиентов, выяснилось по результатам проведенного банком Luminor исследования. Накопленные пенсионные деньги с наибольшей вероятностью снимут жители Эстонии с меньшими доходами и меньшей финансовой защищённостью. Читать далее...

Кармо Тюйр: бунт пресыщения в России

Россияне сыты по горло вмешательством Москвы в политику на местном уровне, пишет в Postimees колумнист Кармо Тюйр.

В Литве обнаружено рекордное число новых зараженных коронавирусом