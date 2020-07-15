Собственная доверчивость обошлась жителю Харьюмаа в почти 2000 евро

Проживающий в волости Кийли Харьюского уезда мужчина во вторник обратился за помощью в полицию с жалобой на мошенников, которым он перечислил более 1900 евро якобы за акции, которых он не получил и вдобавок лишился денег.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что 13 июля мужчине позвонил незнакомый ему человек, который предложил вложить средства в покупку акций компании Tesla.
Мужчина доверчиво перечислил на предложенный ему расчетный счет 1900 евро, однако на следующий день сообразил, что его обманули и обратился в полицию.
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