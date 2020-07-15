Может вести себя агрессивно: полиция разыскивает 24-летнего Фредди, сбежавшего из лечебного заведения

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 24-летнего Фредди, который самовольно покинул лечебное заведение в Таллинне.
В понедельник, 13 июля, в полицию сообщили, что Фредди ушел из лечебного заведения в Таллинне и пропал. К его поискам были привлечены служебные собаки, но безрезультатно.
Приметы пропавшего: рост около 190 см, худощавое телосложение, короткая борода и лысина. Он может быть одет в синюю зимнюю куртку, светлые джинсы и синие кроксы. У Фредди нет с собой мобильного телефона. Он может передвигаться по центру Таллинна или в районе Пеэтри и вести себя с другими людьми агрессивно.
Полиция просит всех, кто видел Фредди или располагает информацией о его местонахождении, звонить по телефону 612 4208 или на короткий номер 112. Ведущий следователь Кесклиннаского полицейского участка Инна Тоатер также ждет сообщений по адресу электронной почты inna.toater@politsei.ee.