Можно купаться: качество воды на пляже Какумяэ вновь соответствует нормам

Однако, по данным Департамента здравоохранения, на пляже Какумяэ существует риск появления сине-зеленых водорослей, поэтому важно следить за ситуацией.

По словам старейшины района Хааберсти Андрэ Ханимяги, если по результатам взятой 6 июля пробы обнаружено кишечных энтерококков больше нормы, то повторный анализ воды на пляже Какумяэ соответствует стандартам.

«Теплая и солнечная летняя погода приводит многих отдыхающих на пляж Какумяэ, в том числе тех, кто хочет насладиться купанием в море. К сожалению, плавание не было рекомендовано на прошлой неделе из-за бактерий в воде, но сейчас такого ограничения нет», - сказал старейшина и добавил, что взятый повторный анализ оказался хорошим и вода подходит для купания.

«В этом году мы вложили больше средств в пляжи Хааберсти, чем ранее, чтобы предложить жителям еще больше возможностей для отдыха», - сказал старейшина, добавив, что в будущем запланированы дополнительные инвестиции как на озеро Харку, так и на пляж Какумяэ.

«В этом году мы установили станции для мытья рук, дополнительные мусорные баки и просеяли песок. Мы также привели в порядок лежаки и установили новые двухсторонние скамейки», - перечислил Ханимяги.