Кармо Тюйр: бунт пресыщения в России

Российский Хабаровский край – это одно из таких мест, о которых практически ничего не пишут и в российских СМИ, не говорят уже о мировых. Но теперь на тамошних улицах происходит нечто невероятное – массовые протесты, на которых скандируют: «Москва, пошла прочь!» и «Путин – вор!»

Так что же произошло такого, что маленький в российских понятиях городок (с населением в примерно полмиллиона человек) так взбунтовался, и на улицы по некоторым оценкам вышли 30-60 000 человек? Стоит вспомнить, что 3,5 процента населения считается тем так называемым магическим пределом, количество участников больше которого обычно приносит успех всему мероприятию. В данном случае речь идет о семи-десяти процентах населения, которые перекрыли главные улицы города, заставив полицию исчезнуть с городской картинки.

Запустившим происходящее событие стал арест местного губернатора Сергея Фургала, и его доставка в Москву. Предположительно, в течение нескольких лет Фургал организовал убийства семи человек, что действительно звучит, как очень серьезное обвинение. До сих пор было сложно представить себе какой-то субъект федерации, жители которого вышли бы на улицу, чтобы защитить своего босса. Более того, губернатором Фургал стал всего полтора года назад, а до того в течение нескольких созывов сидел в Государственной Думе: представители такой высокой-далекой элиты чаще всего являются чуждыми для народа.

Как всегда, важна фоновая информация. В данном случае, в популярности арестованного губернатора виноват его предшественник – бывший губернатор Вячеслав Шпорт. За свое почти десятилетнее время правления и неприемлемое поведение он до довел местный электорат до полного отвращения. Но Кремль не учел этого пресыщения и в 2018 году вновь попытался поставить Шпорта губернатором. Важная фоновая информация: Шпорт был членом партии власти «Единая Россия» и, предположительно, протеже Путина. Для получения победы на выборах конкурентом для него отправили представителя ЛДПР, того самого Фургала, чтобы он проиграл, как и в прошлый раз. Последний даже не напрягался во время кампании, но… победил! Желание местных жителей видеть у власти кого-то другого, а не Шпорта, оказалось сильнее, чем имевшийся административный ресурс.

Сергей Фургал, который явно и к своему собственному удивлению стал губернатором, начал вести себя как настоящий народный муж. Он продал все имевшиеся в распоряжении администрации яхты, сократил количество чиновников, начал ремонтировать дороги и так далее. Местные жители и хозяйство почувствовали свежее дыхание и тут… разом его арестовывают по обвинению, о котором местные жители говорят: «Даже если он виноват в этих давних делах, где вы были раньше со своим арестом?»

У публики нет сомнений, что речь идет о мести Кремля, в том числе за недавно организованный антиконституционный референдум. Хабаровский край показал маленький процент участия и поддержки, и в итоге «за» проголосовало меньше половины избирателей, хотя участие все же приняли больше 60 процентов.

Но вопрос, как всегда, не столько в фактах, сколько в ощущениях. В глазах местных жителей Москва опять и неприятно вмешивается в их жизненный уклад. Только что они получили губернатора, который начал реанимировать край, и вот – человека забрали на основании каких-то странных обвинений.

Я не утверждаю, что Сергей Фургал не виновен. ЛДПР известен тем, что продавал парламентские места в своих списках подозрительным типам.

Но я утверждаю, что Москва весьма подчеркнуто не хочет учитывать, что пресыщение и силовые методы могут довести народ до массовых протестов.