На полицию обрушился шквал звонков: странные манекены наводят на людей ужас

Некоторое время назад люди наблюдали вблизи Муствеэ подобную картину: мужчина, будто бы сбегая от медведя, залез на дерево. Полиция выехала на место и установила, что как медведь, так и человек были самодельными манекенами.
Теперь Лыунаская префектура получает из разных мест сообщения о других подобных инсталляциях. Лыунаская префектура написала в соцсетях, что само по себе искусство это прекрасно, но люди сильно обеспокоены. «Вчера мы получили вызов, что в Камбья в кустах лежит велосипедист. Прохожие рассказали, что не осмелились к нему подойти, поскольку казалось, что он больше не дышит и уже мертв. Патруль выяснил, что речь вновь идет о муляже. На дороге Тарту-Вильянди аналогично - велосипедист будто бы врезался в дерево», - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Полиция заверила, что все, кто звонил в Центр тревоги, поступили правильно, поскольку издали картина действительно может показаться ужасной и, к счастью, теперь известно, что опасность никому не угрожала. «Но мы просим авторов проекта задуматься над тем, как на окружающих могут повлиять созданные вами сцены. Мы надеемся, что теперь при виде человека на обочине дороги, прохожие не потеряют из-за манекенов бдительность и готовность прийти на помощь, думая, что это очередная кукла и глупая шутка».
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