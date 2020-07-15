На полицию обрушился шквал звонков: странные манекены наводят на людей ужас

Теперь Лыунаская префектура получает из разных мест сообщения о других подобных инсталляциях. Лыунаская префектура написала в соцсетях, что само по себе искусство это прекрасно, но люди сильно обеспокоены. «Вчера мы получили вызов, что в Камбья в кустах лежит велосипедист. Прохожие рассказали, что не осмелились к нему подойти, поскольку казалось, что он больше не дышит и уже мертв. Патруль выяснил, что речь вновь идет о муляже. На дороге Тарту-Вильянди аналогично - велосипедист будто бы врезался в дерево», - говорится в сообщении полиции в Facebook.