Строительство центра здоровья Пыхья-Таллинна начнется в августе

Государственный конкурс на строительство центра здоровья Пыхья-Таллинна выиграли предприятия Mapri Ehitus вместе с Vanalinna Ehitus.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, центр здоровья - знаковый объект для Пыхья-Таллинна, что подтверждает интерес жителей района к продвижению в проекте. «Я очень рад, что скоро начнется стройка. Желаю строителям успеха, чтобы современный и удобный центр здоровья был готов в срок», - сказал старейшина.

По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Имби Мокс, срок сдачи здания - ноябрь 2021 года. «Конечно, надо считаться с тем, что на обустройство центра здоровья потребуется время. Вероятно, двери нового центра откроются для посетителей в конце 2021 или в начале 2022 года», - сказала Мокс отметив, что пока принимавшие в Коплиской поликлинике специалисты работают в других зданиях Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

В центре здоровья Пыхья-Таллинна будут обустроены кабинеты для восьми центров семейных врачей (всего 12 врачей), а также для врачей-специалистов. В новом центре здоровья будут принимать стоматологи, эндокринолог, педиатр, оториноларинголог, терапевт, хирург, уролог, дерматолог, реабилитолог, психиатр, акушерки, физиотерапевт, массажист и психолог.

В центре здоровья Пыхья-Таллинна также предусмотрена возможность проведения рентгенологических и ультразвуковых исследований, а также взятия анализов, требующих лабораторных исследований.