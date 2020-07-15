За избиение дочери и нападение на полицейского житель Валга поплатился свободой

В четверг, 9 июля полиция получила сообщение, что в квартире в Валга 48-летний мужчина, потреблявший алкоголь, ударил свою 18-летнюю дочь. Отреагировавшие на происшествие полицейские задержали мужчину и отвезли его в участок. У валгаского полицейского участка, когда мужчину вытаскивали из микроавтобуса, он стал агрессивным и ударил одного полицейского в лицо. Полицейскому оказали первую помощь на месте, и хотя его травмы не были тяжелыми, речь идет о серьезном преступлении.

Комиссар юго-восточного полицейского отделения Тийт Мельтс заявил, что полицейские ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью, выполняя работу.

«В этом случае мы пришли на помощь молодой девушке, которую бил дома ее же отец, - пояснил Мельтс, добавляя, что полиция относится серьезно к каждому случаю домашнего насилия и делает всё возможное, чтобы обеспечить помощь. - Мы также учитываем, что агрессоры представляют опасность не только своим близким, но и полицейским, которые реагируют на вызов и задерживают подозреваемых. Мы делаем всё, чтобы обеспечить безопасность как жертвам насилия, так и полицейским, но предугадать все нападения невозможно. Однако совершающие преступления могут считаться с тем, что их привлекут к ответственности в уголовном порядке».

Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва пояснил, что долг любого полицейского при исполнении — защитить законный порядок в эстонском государстве и обеспечить безопасность людей. «Нападение на полицейского при исполнении приравнивается к нападению на государство, потому учреждения правовой защиты серьезно реагируют на такие случаи. В пятницу Лыунаская окружная прокуратура ходатайствовала об аресте мужчины, и оно было удовлетворено судом. Оставаясь под стражей, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев, он сможет спокойно поразмышлять о необходимости изменить свое поведение в будущем», - сказал Лийва.