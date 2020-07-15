Eesti Energia и VKG отказались строить очистной завод сланцевого масла

Госконцерн Eesti Energia и предприятие Viru Keemia Grupp (VKG) отказались от идеи строительства нового завода по очистке сланцевого масла.
Проект решили закрыть по результатам технико-экономического обоснования, показавшего, что завод не окупится, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
Соглашение о сотрудничестве в качестве равноправных партнеров для строительства завода Eesti Energia и VKG заключили в прошлом году. Производственная мощность завода должна была составлять 1,6 млн тонн масла в год, а общий объем инвестиций оценивался в 650 миллионов евро.
Государство было готово поддержать проект, но, согласно результатам технико-экономического обоснования, его вклад должен был увеличиться, при этом компания Eesti Energia не посчитала разумным обращаться к правительству за дополнительным финансированием.
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