СМИ Украины: в Донбассе убит гражданин Эстонии

На официальной странице Facebook Операции Объединенных сил Украины о произошедшем вблизи деревни Зайцево пишут следующее: «Российские оккупационные войска вновь нарушили все моральные и гуманитарные нормы и застрелили трех военнослужащих, которые пытались эвакуировать тело погибшего героя Украины».

Умер один медик, потеряли жизни еще два украинских солдата и двое военнослужащих были ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в этом инциденте есть признаки военного преступления.

О том, что убитый медик — это Ильин, сообщил первым журналист портала censor.net Юрий Бутусов, тоже самое подтвердили несколько воюющих на фронте добровольцев. «13 июля под огнем российских захватчиков погиб Николай Ильин — гражданин Эстонии, беженец из Белоруссии, солдат 35-ой военно-морской бригады, патриот Украины, - который смело пытался эвакуировать тело погибшего товарища», - сказал Бутусов.

«Он посвятил свою жизнь борьбе за свободу», - продолжил Бутусов и сообщил, что в марте 2006 года Ильин, который в то время учился в Республике Беларусь, принимал активное участие в мартовских беспорядках против режима Лукашенко. «После массовых арестов оппозиции Ильин был вынужден покинуть родину и искать убежища на Украине».

На Украине ему убежища не предоставили, после этого он отправился учиться в Эстонию и получил эстонское гражданство.

«Сначала ему было тяжело в Эстонии. Никто его официально на работу не брал, но он брался за любую работу, даже был посудомойщиком. Он был вынужден работать нелегально и в результате был близок к депортации. Но добрые люди помогли ему привести в порядок бумаги», - передает портал censor.net слова друга Ильина.

«Он был очень общительным и быстро находил себе друзей. Один из его хороших друзей работал гидом в Таллинне. Жена гида была беременна и должна была ехать в роддом, поэтому друг попросил Николая заменить его и показать город англоязычной группе. Тогда Николай знал только несколько слов на английском».

Также работавший таксистом и на платформе Booking.com Ильин успел до попадания на фронт пожить в Финляндии. «Когда в стране началась война, он подумал, что у него есть возможность отдать свой долг Украине на фронте».

«Николай владел английским, эстонским, белорусским, польским, русским и украинским языками. Он постоянно развивался, в начале 2019 года под руководством канадских инструкторов он прошел курс военной медицины в 205-м учебном центре, он был решительным солдатом, который имел авторитет среди товарищей. Жизнь Николая Ильина и его служба на Украине заслуживают самого высокого признания».