Городской музей приглашает на летние мероприятия на русском языке

16.07 в 19.00 – городской тур «Первый и старейший».

Где находится самая старая в Таллинне улица, парк или дерево? Знаете ли вы, какое кафе самым первым распахнуло свои двери для посетителей и где расположился самый старый кабак или ресторан? Давайте вместе отправимся в путешествие по Старому городу, которое раскроет нам тайны всего самого первого и самого старого в городе. Прогулка начнётся в башне Кик-ин-де-Кёк.

23.07 в 18.00; 30.07 в 18.00; 27.08 в 19.00 - тематические прогулки «Криминальный Таллинн».

Расскажем о преступлении и наказании в средневековом Ревеле, поведаем об особенностях правосудия в городе и погуляем по местам, связанным с преступлениями и правонарушениями. Расскажем и о некоторых преступления совершённых в XX веке. Прогулка начнётся в башне Кик-ин-де-Кёк.

6.08 в 18.00 - тематическая экскурсия «Стоп! Снято в Таллинне».

Соберёмся все вместе перед экраном и посмотрим отрывки из киноклассики, которые были сняты в Таллинне. Попробуем отгадать, где же проходили съёмки. Прогулка начнётся в башне Кик-ин-де-Кёк.

13.08 в 17.30 – истории о призраках и привидениях.

Наш увлекательный вечер начнётся у Девичьей башни. Поднимемся в Конюшенную башню и посетим Надвратную башню, пройдём по крепостной стене в сторону Девичьей башни и доберёмся до башни Кик-ин-де-Кёк. Поговорим о легендах и о реальных происшествиях, которыми пронизан воздух средневековых башен и подземелий бастионов.

Мероприятия пройдут на русском языке. Регистрация и дополнительная информация на страничке музея или по телефону 6446 686.