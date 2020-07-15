Городской музей приглашает на летние мероприятия на русском языке
Музей фортификаций Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2) приглашает на летние мероприятия, которые проходят по четвергам.
16.07 в 19.00 – городской тур «Первый и старейший».
Где находится самая старая в Таллинне улица, парк или дерево? Знаете ли вы, какое кафе самым первым распахнуло свои двери для посетителей и где расположился самый старый кабак или ресторан? Давайте вместе отправимся в путешествие по Старому городу, которое раскроет нам тайны всего самого первого и самого старого в городе. Прогулка начнётся в башне Кик-ин-де-Кёк.
23.07 в 18.00; 30.07 в 18.00; 27.08 в 19.00 - тематические прогулки «Криминальный Таллинн».
Расскажем о преступлении и наказании в средневековом Ревеле, поведаем об особенностях правосудия в городе и погуляем по местам, связанным с преступлениями и правонарушениями. Расскажем и о некоторых преступления совершённых в XX веке. Прогулка начнётся в башне Кик-ин-де-Кёк.
6.08 в 18.00 - тематическая экскурсия «Стоп! Снято в Таллинне».
Соберёмся все вместе перед экраном и посмотрим отрывки из киноклассики, которые были сняты в Таллинне. Попробуем отгадать, где же проходили съёмки. Прогулка начнётся в башне Кик-ин-де-Кёк.
13.08 в 17.30 – истории о призраках и привидениях.
Наш увлекательный вечер начнётся у Девичьей башни. Поднимемся в Конюшенную башню и посетим Надвратную башню, пройдём по крепостной стене в сторону Девичьей башни и доберёмся до башни Кик-ин-де-Кёк. Поговорим о легендах и о реальных происшествиях, которыми пронизан воздух средневековых башен и подземелий бастионов.
Мероприятия пройдут на русском языке. Регистрация и дополнительная информация на страничке музея или по телефону 6446 686.
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