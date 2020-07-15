Ср, 15.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай

Городской музей приглашает на летние мероприятия на русском языке
Исправлено 17.50

Кик-ин-де-Кёк

ФОТО: Toomas Huik

Музей фортификаций Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2) приглашает на летние мероприятия, которые проходят по четвергам.

16.07 в 19.00 – городской тур «Первый и старейший».

Где находится самая старая в Таллинне улица, парк или дерево? Знаете ли вы, какое кафе самым первым распахнуло свои двери для посетителей и где расположился самый старый кабак или ресторан? Давайте вместе отправимся в путешествие по Старому городу, которое раскроет нам тайны всего самого первого и самого старого в городе. Прогулка начнётся в башне Кик-ин-де-Кёк.

23.07 в 18.00; 30.07 в 18.00; 27.08 в 19.00 - тематические прогулки «Криминальный Таллинн».

Расскажем о преступлении и наказании в средневековом Ревеле, поведаем об особенностях правосудия в городе и погуляем по местам, связанным с преступлениями и правонарушениями. Расскажем и о некоторых преступления совершённых в XX веке. Прогулка начнётся в башне Кик-ин-де-Кёк.

6.08 в 18.00 - тематическая экскурсия «Стоп! Снято в Таллинне».

Соберёмся все вместе перед экраном и посмотрим отрывки из киноклассики, которые были сняты в Таллинне. Попробуем отгадать, где же проходили съёмки. Прогулка начнётся в башне Кик-ин-де-Кёк.

13.08 в 17.30 – истории о призраках и привидениях.

Наш увлекательный вечер начнётся у Девичьей башни. Поднимемся в Конюшенную башню и посетим Надвратную башню, пройдём по крепостной стене в сторону Девичьей башни и доберёмся до башни Кик-ин-де-Кёк. Поговорим о легендах и о реальных происшествиях, которыми пронизан воздух средневековых башен и подземелий бастионов.

Мероприятия пройдут на русском языке. Регистрация и дополнительная информация на страничке музея или по телефону 6446 686.

Все туры и экскурсии возможно заказать для группы отдельно.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ