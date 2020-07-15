Абитуриентам по ошибке прислали сообщения, что они поступили в университет

Подобный инцидент действительно произошел, подтвердила руководитель приемной комиссии Тартуского университета Туули Калдма и уточнила, что ошибка возникла из-за технических неполадок системы поступления (SAIS).

Через десять минут после обнаружения ошибки из университета этим трем молодым людям были отправлены письма с извинениями. Это означает, что они оповещены об ошибке.

Расследование идет

Руководитель по развитию инфо- и коммуникационных технологий Эстонского фонд инфотехнологии (HITSA) Эвелин Казенымм сказала, что пока еще неизвестно, что именно произошло в SAIS. «Окончательного ответа нет, изучаем сейчас логи, чтобы понять, что пошло не так», - добавила она.

SAIS отправляет сообщение после того, как в системе меняется статус. В данных случаях также изменился статус кандидатов на учебное место и система выслала сообщение.

По словам Казенымм, впервые такое, что надо изучать логи для выяснения, что произошло. «Неизвестно и то, почему система выбрала именно этих трех кандидатов», - сказала она.

По словам Казенымм, единственный хороший момент в этой печальной ситуации то, что администратор быстро заметил ошибку и у кандидатов не было возможности отказаться от других учебных мест.

Кроме того, у этих трех человек еще есть возможность попасть на медицинский факультет. «Все зависит от решения тех людей, которые в рейтинге находятся выше», - отметила Казенымм.

Более 600 молодых людей пытались попасть на медицинский факультет, из них 455 выполнили все необходимые требования. На врачей возьмут учиться 185 человек.

Человеческая ошибка

К сожалению, данный случай не единственный. В прошлый четверг почти 20 кандидатов на учебную программу Института обществоведения «Управление изменениями в обществе» получили уведомление об их сумме пунктов, которые оказались неверными, заявила проректор по учебной части Тартуского университета Ауне Валк.