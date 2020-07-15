Ср, 15.07.2020
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Абитуриентам по ошибке прислали сообщения, что они поступили в университет

Тартуский университет.

ФОТО: Margus Ansu

Вчера утром три человека, поступающие на медицинский факультет Тартуского университета, получили сообщение, что их ждут осенью на учебу. Через десяток минут выяснилось, что Тартуский университет отправил им неверные сообщения, в списке новых студентов-медиков их еще все-таки нет, пишет Tartu Postimees.

Подобный инцидент действительно произошел, подтвердила руководитель приемной комиссии Тартуского университета Туули Калдма и уточнила, что ошибка возникла из-за технических неполадок системы поступления (SAIS).

Через десять минут после обнаружения ошибки из университета этим трем молодым людям были отправлены письма с извинениями. Это означает, что они оповещены об ошибке.

Расследование идет

Руководитель по развитию инфо- и коммуникационных технологий Эстонского фонд инфотехнологии (HITSA) Эвелин Казенымм сказала, что пока еще неизвестно, что именно произошло в SAIS. «Окончательного ответа нет, изучаем сейчас логи, чтобы понять, что пошло не так», - добавила она.

SAIS отправляет сообщение после того, как в системе меняется статус. В данных случаях также изменился статус кандидатов на учебное место и система выслала сообщение.

По словам Казенымм, впервые такое, что надо изучать логи для выяснения, что произошло. «Неизвестно и то, почему система выбрала именно этих трех кандидатов», - сказала она.

По словам Казенымм, единственный хороший момент в этой печальной ситуации то, что администратор быстро заметил ошибку и у кандидатов не было возможности отказаться от других учебных мест.

Кроме того, у этих трех человек еще есть возможность попасть на медицинский факультет. «Все зависит от решения тех людей, которые в рейтинге находятся выше», - отметила Казенымм.

Более 600 молодых людей пытались попасть на медицинский факультет, из них 455 выполнили все необходимые требования. На врачей возьмут учиться 185 человек.

Человеческая ошибка

К сожалению, данный случай не единственный. В прошлый четверг почти 20 кандидатов на учебную программу Института обществоведения «Управление изменениями в обществе» получили уведомление об их сумме пунктов, которые оказались неверными, заявила проректор по учебной части Тартуского университета Ауне Валк.

Как оказалось, специалист по организации обучения ввел суммы пунктов по неверному протоколу и SAIS отправил их дальше. После обнаружения ошибки университет связался с SAIS и на следующий день от имени Тартуского университета этим нескольким десяткам людей пришли письма с извинениями и верным количеством пунктов. Кандидаты еще не успели подтвердить свое согласие на обучение.

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