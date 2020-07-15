Водитель сбил женщину и бросил ее на дороге

Сегодня, 15 июля, утром в Валга произошло ДТП: водитель сбил человека и скрылся с места происшествия, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
За несколько минут до девяти утра в городе Валга на улице Малева вышедшая на проезжую часть 52-летняя женщина, по данным Департамента шоссейных дорог, сразу получила удар от автомобиля серого цвета. Машина скрылась с места происшествия.
Скорая помощь доставила пешехода в Валгаскую больницу.
Тех, кто стал очевидцем этого ДТП, полиция просит позвонить в Центр тревоги по номеру 112.