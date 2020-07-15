Ср, 15.07.2020
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Водитель сбил женщину и бросил ее на дороге

Скорая помощь.

ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня, 15 июля, утром в Валга произошло ДТП: водитель сбил человека и скрылся с места происшествия, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

За несколько минут до девяти утра в городе Валга на улице Малева вышедшая на проезжую часть 52-летняя женщина, по данным Департамента шоссейных дорог, сразу получила удар от автомобиля серого цвета. Машина скрылась с места происшествия.

Скорая помощь доставила пешехода в Валгаскую больницу.

Тех, кто стал очевидцем этого ДТП, полиция просит позвонить в Центр тревоги по номеру 112.

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