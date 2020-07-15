Недетские игры: участились случаи, когда пьяные люди открывают стрельбу в общественных местах

Леа Бяренсон пишет на странице Идаской префектуры в Facebook, что часто люди не отдают себе отчет в том, что такие «игры» могут привести к серьезным последствиям и проступку. Она отмечает, что в общественном пространстве запрещено поведение, которое вызывает беспокойство и ставит под угрозу благополучие других людей – этот принцип действует в отношении всех типов случаев с применением насилия в общественных местах. «Ношение пневматического оружия, стрельба из него и угрозы с его применением вызывают такое же сильное беспокойство, как будто мы имеем дело с огнестрельным оружием, потому что людям в общем случае сложно распознать, идет ли речь об огнестрельном или же о пневматическом оружии».

Бяренсон отмечает, что полиция относится со всей серьезностью к инцидентам, в которых сообщается о наличии оружия, и реагирует на подобные вызовы очень быстро: «До того, пока не будет установлено, что в инциденте участвует игрушечное, пневматическое или стартовое оружие, полиция рассматривает сообщения об этом как инциденты, в которых задействовано огнестрельное оружие и реагирует на них соответствующим образом. В установлении типа оружия недостаточно того, что скажет о нем его обладатель, поэтому полиция всегда сама устанавливает, к какому типу принадлежит оружие. Полиция исходит из принципа, что все оружие – это огнестрельное оружие, пока не будет доказано обратное».

Сотрудница полиции подчеркивает, что именно поэтому перед тем, как появиться в общественном пространстве, всегда нужно хорошо подумать, брать ли с собой разрешенное в гражданском обороте пневматическое оружие. «Осознание возможных рисков необходимо, чтобы владельцы разрешенного в гражданском обороте оружия понимали, к чему может привести ношение его с собой».

В качестве примера она приводит случай, когда отец ребенка хотел разрешить конфликт, взяв из ящика с игрушками игрушечный пистолет своего сына и выйдя с ним к месту конфликта. Хотя данный случай разрешился для сторон без ущерба, у данного безрассудного поступка могли бы быть более тяжкие последствия.

Полиция настоятельно рекомендует оставлять приобретенное пневматическое оружие дома и вообще отказаться от его покупки для так называемой самозащиты – покупка любого оружия влечет за собой очень большую ответственность.

«В случае самообороны обладатель оружия может воспринять конфликтную ситуация неверно и причинить нападающему непропорционально большие телесные повреждения – в таких случаях существует опасность того, что намереваясь обороняться, человек может сам сознательно совершить преступление, превысив порог необходимой самозащиты», - рассказывает руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции.

Поэтому, заключает Бяренсон, в целях безопасности всех жителей разумно оставлять игрушечное, пневматическое и стартовое оружие дома. «Если вы решаете приобрести пневматическое оружие, то, например, находящаяся в общественном парке скамейка – не лучшее место, где стоит рассматривать свою новую покупку. Недавно был случай, когда человек приобрел пневматическое оружие и направился с ним в парк, чтобы поближе с ним познакомиться, чем вызвал резонный испуг у пребывающих там людей. В данном случая не было совершено проступка, поэтому прибывший на место патруль провел разъяснительную беседу, в ходе которой объяснил, почему покупка оружия несет с собой огромную ответственность – как в отношении себя, так и по отношению к другим людям».