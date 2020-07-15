На дне озера скрывалась жуткая картина

Ранее работавший волостным старейшиной Саарде коренной житель Килинги-Нымме Таммист взял быка за рога после сообщения из Спасательного департамента, что в месте купания люди пострадали, наступив на разбитое стекло.

Поскольку у работников Департамента коммунального хозяйства отпуск, Таммист решил поторопиться с уборкой зоны отдыха с привлечением спасателей и организацией мероприятия таким образом, чтобы из запрудного озера выпустить большую часть воды. Водяное оконце осталось только на противоположном берегу озера, где большая глубина.

Дно озера, которое используется как место для купания, скрывает как стеклянные банки, так и бутылки. ФОТО: Eiko Tammist

Сегодня после рабочего дня члены некоммерческого объединения Saarde Vabatahtlikud Pritsumehed собрались, чтобы очистить дно опустошенного озера от мусора.

На дне озера много опасных предметов. ФОТО: Eiko Tammist

Что люди успели выбросить в воду, выяснится, когда добровольцы окончательно очистят дно озера. ФОТО: Eiko Tammist