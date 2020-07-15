На дне озера скрывалась жуткая картина

Сегодня, 15 июля, спасатели-добровольцы в Килинги-Нымме стали очищать озеро Лави. В этом районе это единственное место отдыха, где местные дети любят купаться. Добровольный спаситель Эйко Таммист принял это начинание близко к сердцу, пишет Pärnu Postimees.
Ранее работавший волостным старейшиной Саарде коренной житель Килинги-Нымме Таммист взял быка за рога после сообщения из Спасательного департамента, что в месте купания люди пострадали, наступив на разбитое стекло.
Поскольку у работников Департамента коммунального хозяйства отпуск, Таммист решил поторопиться с уборкой зоны отдыха с привлечением спасателей и организацией мероприятия таким образом, чтобы из запрудного озера выпустить большую часть воды. Водяное оконце осталось только на противоположном берегу озера, где большая глубина.
Сегодня после рабочего дня члены некоммерческого объединения Saarde Vabatahtlikud Pritsumehed собрались, чтобы очистить дно опустошенного озера от мусора.
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