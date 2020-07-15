Фото ⟩ Осторожно, кадры могут шокировать: банкомат залили похожей на кровь жидкостью

Красной жидкостью были заляпаны как клавиатура банкомата, кнопки меню, так и зазоры для наличных денег и банковских карт.

В Ярвамаа постоянно происходят связанные с банкоматами инциденты.

Два года назад в мае около двух часов ночи в Аравете взорвали находившийся в магазине Meie банкомат. Это не единственный случай в Ярвамаа, когда воров привлекают банкоматы, только в Ярва-Яани из банкоматов пытались украсть деньги три раза.

В конце ноября 2010 года в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ярва-Яани горит банкомат SEB. У находившегося в магазине A&O банкомата полыхала как расположенная внутри магазина часть, так и внешний экран.

Дверь банкомата, через которую загружают деньги, была открыта. Сколько денег было украдено, до сих пор неизвестно.

Тогда пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Аннели Эрм сказала, что в магазин Ярва-Яани ворвались и взломали банкомат.

1 октября 1999 года Järva Teataja написал, что воры в Ярва-Яани разбили окно столовой Kaie. Их цель была добраться до банкомата Ühispank. С помощью угловой шлифовальной машины воры смогли вырезать маленькую железную пластину из задней стенки банкомата, для большего не хватило времени или имеющиеся инструменты не были способны на большее.

В мае того же года также пытались обчистить тот же банкомат. До денег воры не добрались, но так сильно повредили дверь банкомата, что позже ее пришлось заменить.

В том же номере газеты сообщалось и о других кражах из банкоматов в Эстонии. Так, летом 1999 года в Мийдуранна в Виймси был вскрыт банкомат и воры получили более 1,1 миллиона крон. А в сентябре воры получили более 408 000 крон в банкомате Ярваканди.