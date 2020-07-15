Фото и видео ⟩ В Петербурге и Москве протестуют против поправок к Конституции

В Москве на Пушкинской площади на акции против поправок к Конституции РФ собрались около одной тысячи человек, передает телеграм-канал Avtozak Live. Акция начиналась в спокойной обстановке, хотя к месту ее проведения были стянуты значительные силы полиции, но потом обернулась массовыми задержаниями, пишет Newsru.

Пришедшие выстроились в очередь, которая тянулась до кинотеатра Россия, чтобы поставить подпись за обнуление итогов голосования, прошедшего с 25 июня по 1 июля. Как передают авторы телеграм-канала, активисты под дождем скандировали лозунги в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств 15-летней давности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, антипутинские призывы и требовали освободить политических заключенных. Также участники акции повесили баннер со словами "Доверие не обнулить", пишет Znak.com.

Около площади находились автозаки и более сотни сотрудников ОМОНа, сообщают авторы канала. Координатор образовательных проектов "Открытой России" Татьяна Усманова написала в своем телеграм-канале о первом задержании. По ее данным, сотрудники ОМОН досматривают содержимое рюкзака активиста Артема Абрамова и изымают у него баннер. Активист был остановлен по ориентировке Центра по борьбе с экстремизмом (Центр "Э"). Затем Абрамова отпустили, сообщает "ОВД-Инфо".

В девятом часу вечера протестующие начали стихийное шествие по Бульварному кольцу, сообщает телеграм-канал "Протестный МГУ".

Некоторые протестующие легли на дорогу, перекрыв движение. Они также мешали проезду автозака. Силовики начали задерживать протестующих в районе Петровки.

По предварительным данным, задержано от 30 до 50 человек, сообщает "Дождь".

Аналогичная акция протеста также проходит в Санкт-Петербурге. Там очередь из желающих поставить подпись в пользу обжалования голосования по поправкам в Конституции растянулась на 600 метров по Невскому проспекту. Среди участников оказались депутаты Законодательного собрания Северной столицы России Борис Вишневский и Максим Резник.