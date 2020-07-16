Юри Ратас: инновации помогают Эстонии быть в авангарде устойчивого развития

Согласно обзору, за последние четыре года Эстония улучшила ситуацию в нескольких областях и занимает десятое место во всемирном табеле устойчивого развития.

По словам премьер-министра, высокая позиция Эстонии свидетельствует о приверженности страны достижению целей устойчивого развития. «Государство дееспособно, если уровень жизни людей улучшается. У нас безопасная и чистая жизненная среда, а природные ресурсы разумно используются для повышения конкурентоспособности экономики. Эстонский отчет подтверждает, что мы очень серьезно относимся к важности устойчивого развития и масштабам проблемы. Например, мы связали цели устойчивого развития с государственной политикой и исходили из них при составлении долгосрочной стратегии страны "Эстония 2035"», - сказал Ратас.

По его словам, для достижения поставленных целей необходим систематический и прозрачный мониторинг прогресса. Для визуализации важных данных в сотрудничестве с государственной канцелярией и департаментом статистики Эстонии было разработано веб-приложение Tõetamm, которое дает честную и объективную картину того, как мы развиваемся как государство и нация.

«Зеленые страницы Tõetamm дают повод для радости - например, эстонское образование является одним из лучших в мире, мы преуспеваем в достижении наших целей в области возобновляемой энергии, а наши электронные решения делают общественные услуги быстрыми и легко доступными для всех. Однако желтые и красные страницы указывают на области, в которых нам необходимо продолжать прикладывать усилия или увеличить свой вклад. Например, наша экономика слишком энергоемкая и ресурсоемкая. У нас все еще большой разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами и нам нужно снизить риск бедности для женщин и семей с детьми-инвалидами», - сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, дискуссии по устойчивому развитию в целом нашли свое место в обществе, найти практические возможности для достижения глобальных целей также помогают и предприниматели, представители гражданского общества и весь народ Эстонии.

«Организованный в марте этого года хакерский марафон "Hack the Crisis" помог найти решения технологических проблем, возникших во время кризиса COVID-19. Движение, которое началось в Эстонии, а затем выросло во всем мире, помогло странам выйти из кризиса и стать сильнее, но также стало отличным примером того, как исследования, инновации и решения в области ИКТ помогают нам ускорить реализацию целей в области устойчивого развития и сотрудничать даже в непредвиденных ситуациях », - отметил премьер-министр.

В рамках презентации премьер-министра выступил председатель Эстонской комиссии по устойчивому развитию Михкель Аннус.