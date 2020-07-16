Юри Ратас: инновации помогают Эстонии быть в авангарде устойчивого развития

На политическом форуме высокого уровня ООН премьер-министр Юри Ратас представил обзор реализации программы устойчивого развития в Эстонии, отметив, что инновации помогают Эстонии быть в авангарде устойчивого развития.
Согласно обзору, за последние четыре года Эстония улучшила ситуацию в нескольких областях и занимает десятое место во всемирном табеле устойчивого развития.
По словам премьер-министра, высокая позиция Эстонии свидетельствует о приверженности страны достижению целей устойчивого развития. «Государство дееспособно, если уровень жизни людей улучшается. У нас безопасная и чистая жизненная среда, а природные ресурсы разумно используются для повышения конкурентоспособности экономики. Эстонский отчет подтверждает, что мы очень серьезно относимся к важности устойчивого развития и масштабам проблемы. Например, мы связали цели устойчивого развития с государственной политикой и исходили из них при составлении долгосрочной стратегии страны "Эстония 2035"», - сказал Ратас.
По его словам, для достижения поставленных целей необходим систематический и прозрачный мониторинг прогресса. Для визуализации важных данных в сотрудничестве с государственной канцелярией и департаментом статистики Эстонии было разработано веб-приложение Tõetamm, которое дает честную и объективную картину того, как мы развиваемся как государство и нация.
«Зеленые страницы Tõetamm дают повод для радости - например, эстонское образование является одним из лучших в мире, мы преуспеваем в достижении наших целей в области возобновляемой энергии, а наши электронные решения делают общественные услуги быстрыми и легко доступными для всех. Однако желтые и красные страницы указывают на области, в которых нам необходимо продолжать прикладывать усилия или увеличить свой вклад. Например, наша экономика слишком энергоемкая и ресурсоемкая. У нас все еще большой разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами и нам нужно снизить риск бедности для женщин и семей с детьми-инвалидами», - сказал премьер-министр.
По словам Ратаса, дискуссии по устойчивому развитию в целом нашли свое место в обществе, найти практические возможности для достижения глобальных целей также помогают и предприниматели, представители гражданского общества и весь народ Эстонии.
«Организованный в марте этого года хакерский марафон "Hack the Crisis" помог найти решения технологических проблем, возникших во время кризиса COVID-19. Движение, которое началось в Эстонии, а затем выросло во всем мире, помогло странам выйти из кризиса и стать сильнее, но также стало отличным примером того, как исследования, инновации и решения в области ИКТ помогают нам ускорить реализацию целей в области устойчивого развития и сотрудничать даже в непредвиденных ситуациях », - отметил премьер-министр.
В рамках презентации премьер-министра выступил председатель Эстонской комиссии по устойчивому развитию Михкель Аннус.
Глобальные цели устойчивого развития и программа на период до 2030 года были приняты на саммите ООН 25 сентября 2015 года. 17 целей плана действий направлены на улучшение экономической, социальной и экологической ситуации, включая решение проблемы изменения климата. Помимо глобальных целей, Эстония также стремится поддерживать жизнеспособность эстонского культурного пространства. Обзоры по реализации глобальных целей страны представляют на политическом форуме высокого уровня ООН в июле.