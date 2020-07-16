Ученые прогнозируют к концу века значительное падение численности населения Земли

Такой вывод сделан на основе анализа изменения коэффициента рождаемости в мире (среднее число детей, которых может родить женщина за всю жизнь). Так, в 1950 году этот показатель составлял 4,7, к 2017 году он уменьшился вдвое, до 2,4, пишет Newsru.

Эксперты из IHME прогнозируют, что к 2100 году коэффициент рождаемости упадет до 1,7. Ученые обращают внимание, что если коэффициент опускается ниже отметки в 2,1, то тогда население на планете начинает сокращаться, передает "Интерфакс".

Население Японии достигло пика в 128 млн человек в 2017 году. Согласно прогнозу IHME, к концу века оно сократится до 53 млн человек. Население Италии за этот же период снизится с 61 млн до 28 млн. К концу века также вдвое уменьшится число жителей Испании, Португалии, Таиланда, Южной Кореи и еще 17 стран.

Население африканских стран, расположенных к югу от Сахары, вырастет к 2100 году втрое, до трех миллиардов человек. А Нигерия станет второй страной в мире по численности населения (791 млн человек).

Население Китая, который сейчас является самой густонаселенной страной в мире, увеличится до максимума в 1,4 млрд человек к 2024 году. К концу века число граждан КНР уменьшится почти вдвое, до 732 млн человек, прогнозируют ученые. В целом к 2100 году уменьшится население 183 из всех 195 стран мира, ожидают в IHME.

Ученые поясняют, что снижение коэффициента рождаемости обусловлено, прежде всего, тем, что большему числу женщин стали доступны образование и возможность работать, а также широким применением средств контрацепции.

Кроме того, к концу века значительно возрастет число пожилых людей и сильно уменьшится количество детей. Так, число детей младше пяти лет снизится с 681 млн в 2017 году до 401 млн в 2100. Количество людей старше 80 лет, напротив, вырастет со 141 млн в 2017 году до 866 млн к концу века.

Один из авторов исследования, профессор Кристофер Мюррей называет такую трансформацию возрастной структуры населения в мире "громадным социальным изменением". Ученый предупреждает, что это может иметь серьезные последствия для мировой экономики.