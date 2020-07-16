Власти Ласнамяэ услышали просьбы жителей района: на променаде Паэ появятся охранники

С сегодняшнего дня, 16 июля, за порядком на прогулочной зоне рынка Паэ будет следить охранная фирма. Управа района заключила договор с выигравшей тендер фирмой Patriot Security OÜ, чьи сотрудники будут вести наблюдение и обеспечивать порядок на объекте до октября.
В районе рынка Паэ неоднократно возникали проблемы с общественным порядком, и местные жители жалуются на бесчинство пьяниц. «Теплая погода выводит на улицу тех, кто не знает меры в употреблении алкоголя и не может себя контролировать. Район активно сотрудничает с полицией и муниципальной полицией, но для обеспечения должного уровня порядка необходимо идти дальше», - сказал Владимир Свет, а также добавил, что, согласно статистике полиции, рынок Паэ - одно из самых проблемных мест в Ласнамяэ, где расположены три алкогольных магазина и три бара, работающих до раннего утра.
«Привлечение охранной фирмы – это лишь один из шагов на пути создания безопасного и комфортного городского пространства в районе», - сказал Свет. Охранная фирма Patriot Security OÜ начнет работу 16 июля. Сотрудничество с ней должно продлится до 15 октября. После этого будет решаться, необходимо ли продление договора.
После основательных реновационных работ променад Пае был вновь открыт в сентябре 2019 года. На променаде созданы современное освещение, зоны отдыха, обновлено дорожное покрытие и создано двухуровневое озеленение. Также там расположены игровая площадка и спортивный комплекс с уличными тренажерами.