Власти Ласнамяэ услышали просьбы жителей района: на променаде Паэ появятся охранники

В районе рынка Паэ неоднократно возникали проблемы с общественным порядком, и местные жители жалуются на бесчинство пьяниц. «Теплая погода выводит на улицу тех, кто не знает меры в употреблении алкоголя и не может себя контролировать. Район активно сотрудничает с полицией и муниципальной полицией, но для обеспечения должного уровня порядка необходимо идти дальше», - сказал Владимир Свет, а также добавил, что, согласно статистике полиции, рынок Паэ - одно из самых проблемных мест в Ласнамяэ, где расположены три алкогольных магазина и три бара, работающих до раннего утра.