Опрос работодателей: сокращений мест и снижение зарплат не планируется

Согласно последнему опросу, 70% принявших участие в нем работодателей не планирует менять зарплаты, 9% ответивших планирует восстановить прежний уровень зарплат, 5% планирует повышение и только 3% работодателей намерены зарплаты снизить. В то же время 18% представителей организаций ответили, что они уже урезали зарплаты в последние месяцы.

По сравнению с апрелем, как следует из опроса, у работодателей более четкие планы относительно зарплат. Если еще в апреле 27% участников опроса не могли ответить, поднимутся или упадут зарплаты в их организациях, то в июне в неведении пребывают 14% опрошенных.

«Больше всего снизили основную зарплату предприятия сфер размещения, питания и туризма, также отрасли металлообработки и профессиональной, научной и технической деятельности, в том числе упали зарплаты в сферах бухгалтерских и рекламных услуг», - говорит руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер.

Он добавил, что в сфере размещения и питания большая часть предприятий в последние месяцы снизили и рабочую нагрузку, также ее снизили почти половина принявших участие в исследовании промышленных предприятий.

Он добавил, что больше всего поднятия зарплат было в учреждениях здравоохранения и социальной опеки, на это оказал сильное влияние коллективный договор, заключенный в 2018 году, целью которого было поднятие зарплат работникам этих сфер.

Также рост заработной платы был заметен с сфере сельского хозяйства и продуктовых предприятий.

Многие хотят нанять новый персонал

Руководитель отдела маркетинга CVKeskus.ee Генри Аувяэрт прокомментировал, что почти половина — 43% ответивших на опрос работодателей — в ближайшие месяцы видят возможность нанять новых работников. «Большинство работодателей с планами найма нуждаются в работниках, чтобы заменить тех, кто временно отсутствует, но 15 процентов также планирует создать новые рабочие места», - отмечает Аувяэрт.

Он отметил, что по сравнению с прошлым исследованием, в этот раз мало работодателей, которые планируют в ближайшие месяцы сокращать работников. Если в апреле 13% респондентов планировали уволить работников в ближайшие месяцы, в июне это планируют сделать только 8%.

В весеннем опросе приняли участи 698 представителей организаций, в повторном опросе в июне - 589 работодателей.