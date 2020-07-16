Российское посольство: о туристических поездках в Россию пока речи не идет

Несмотря на то, что с 15 июля Россия отменила обязательный карантин для прибывающих в страну иностранцев, для туристов из зарубежных стран российская граница по-прежнему находится на замке, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
«К сожалению, об открытии границы для туристических поездок в Россию пока речи не идет», - сказал он советник посольства России в Эстонии Дмитрий Лицкай, добавив, что российская граница открыта только для тех иностранцев, которые следуют по приглашению проживающих в России ближайших родственников.
«Или же в случае совместного следования с ближайшими родственниками, которые являются гражданами России», - добавил он.
На вопрос, могут ли посещать Россию серопаспортники, Лицкай ответил так: «Раньше для лиц без гражданства действовал безвизовый режим. Насколько мне известно, его не отменяли».
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