Чт, 16.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов

Российское посольство: о туристических поездках в Россию пока речи не идет

Эстонская граница в Нарве.

ФОТО: Georg Kõrre

Несмотря на то, что с 15 июля Россия отменила обязательный карантин для прибывающих в страну иностранцев, для туристов из зарубежных стран российская граница по-прежнему находится на замке, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«К сожалению, об открытии границы для туристических поездок в Россию пока речи не идет», - сказал он советник посольства России в Эстонии Дмитрий Лицкай, добавив, что российская граница открыта только для тех иностранцев, которые следуют по приглашению проживающих в России ближайших родственников.

«Или же в случае совместного следования с ближайшими родственниками, которые являются гражданами России», - добавил он.

На вопрос, могут ли посещать Россию серопаспортники, Лицкай ответил так: «Раньше для лиц без гражданства действовал безвизовый режим. Насколько мне известно, его не отменяли».

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ