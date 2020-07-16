Российское посольство: о туристических поездках в Россию пока речи не идет

«К сожалению, об открытии границы для туристических поездок в Россию пока речи не идет», - сказал он советник посольства России в Эстонии Дмитрий Лицкай, добавив, что российская граница открыта только для тех иностранцев, которые следуют по приглашению проживающих в России ближайших родственников.