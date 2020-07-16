Интервью ⟩ Владелец отеля в центре Таллинна начинает бизнес с чистого листа

- Ситуация остается плохой, и в ближайшее время, похоже, ничего не улучшится
- Ощущение, что внутренний туризм спасет эстонские гостиницы, ошибочно
- Компенсация зараплаты привлекла всевозможных мошенников
Глава и владелец расположенного в центре Таллинна отеля Nordic Hotel Forum Феликс Мягус в интервью радиопередаче "Majandusruum" ("Экономическое пространство") заявил, что, так как столичные гостиницы по-прежнему пустуют, осенью они начнут капитальный ремонт, который продлится от семи до восьми месяцев. «В каком-то смысле это дерзкий ход», - приводит его слова Postimees.
- В начале мая коллега брал у вас интервью, в котором вы сказали, что существует риск того, что дело вашей жизни загнется. Какова сейчас ситуация?
- В настоящее время ситуация несколько лучше. На улице тепло и светит солнце, хоть и чередуясь с дождем. Но главное, что у нас теперь есть план. Еще в начале мая его не было.
- Какой план?
- Мы готовим масштабную реконструкцию отеля, которая может начаться осенью. С одной стороны, мы можем модернизировать и улучшить отель, с другой стороны, это поможет дождаться восстановления рынков.
- Довольно смелое решение - инвестировать в такие сложные времена...
- Да, отель будет закрыт примерно 9 месяцев. Мы разослали уведомления о сокращении всем сотрудникам. Решение трудное, но у нас нет никаких вариантов держать их на зарплате, когда нет дохода. Ни у одной компании их не было бы.
В каком-то смысле это действительно дерзкий ход. Мы обсуждали это как лично, так и с владельцем дома (дом принадлежит риэлторской компании Kapitel) в течение длительного времени. Инвестиции составляют миллионы евро, почти половину первоначальной цены отеля. Хотя мы находимся в очень хорошем месте, сегодня ни у кого нет полной уверенности, вернутся ли клиенты, когда и в какой степени. Но у нас с арендодателем есть этот долгосрочный проект сотрудничества, мы надеемся на лучшее. Юри Мыйз недавно сказал, что все кризисы однажды заканчиваются и наступает новая реальность.
С другой стороны, это можно считать полным перезапуском, началом с чистого листа. Мы можем по-новому взглянуть на то, как работает весь отель: сколько сотрудников нам нужно, какие услуги и кому мы предлагаем, как снизить риск передачи вируса и так далее.
- В самое худшее время из ваших 267 номеров были забронированы только семь. Сколько клиентов сейчас?
- С семи мы дошли в среднем до 70-80 заказов. Мощный рост. (Смеется.) Но на самом деле похвалиться нечем. Последние пять лет уровень заполняемости в июле превышал 95 процентов. На данный момент речь идет о 25-30% заполняемости. Учитывая, что средняя цена комнаты стала примерно на треть ниже, можно сделать вывод, что доходы резко упали.
- Вы давно руководите Союзом гостиниц и ресторанов Эстонии. Как сейчас идут дела в секторе?
- Ситуация все еще очень плохая, и, по крайней мере, в ближайшем будущем, похоже, ничего не улучшится. Таллиннские отели зависят в основном от иностранных туристов. Хотя мы видим, что финны начали возвращаться, они не могут покрыть убытки на других рынках. Лето - это время, когда Таллинн посещает очень много международных групп из Китая, Японии, Индии, Бразилии, Франции или Германии. Теперь они полностью исчезли. Финны, а также латыши и литовцы не могут восполнить этот ущерб.
- Сколько все-таки финнов вернулось в Таллинн?
- Сам по себе Таллинн и Эстония в целом были важнейшим направлением для финнов на протяжении многих лет. Я не знаю, сколько их сейчас в Эстонии, потому что соответствующей статистики еще нет. Определенно меньше, чем обычно. Все начинается c того, что даже для судоходных поездок есть определенные ограничения, люди не чувствуют себя достаточно комфортно. Некоторое время назад пришло сообщение о том, что на одном из судов Tallink, возможно, был выявлен случай коронавируса. Все это влияет негативно и приводит к отмене поездок.
- А внутренний туризм, он не помогает?
- Это возникающее время от времени у политиков и чиновников эйфорическое чувство, будто внутренний туризм спасет эстонские гостиничные учреждения, совершенно ошибочно. Хотя этим летом люди, действительно, больше путешествуют на родине, они очень редко достигают Таллинна.
Я признаю, что настроения за пределами Таллинна могут быть более позитивными, потому что жители городов больше отдыхают в сельской местности. В то же время я сомневаюсь, смогут ли отдельные отдыхающие компенсировать тех клиентов, которые организуют на туристических хуторах летние дни, корпоративные мероприятия, свадьбы и т. д. Поскольку этим летом не будет больших событий, они тоже пострадают.
- Нужно ли бояться волны банкротств?
- Все надеются, что осенью рынок восстановится. Но специалисты говорят, что восстановление занимает от восьми до 24 месяцев, а в некоторых случаях даже три года! Международные поездки еще не начались и, вероятно, начнутся не скоро. Сайт Министерства иностранных дел призывает не путешествовать без большой необходимости. Ни в Эстонию, ни из Эстонии.
Конечно, многие предприятия гостиничных услуг находятся под угрозой, потому что деньги просто-напросто кончаются! Для туристического сектора с осени прошлого года до весны этого года был низкий сезон. Поскольку разразился коронакризис, и этим летом денег заработать не удалось, у них нет резервов, чтобы выжить в следующий низкий сезон. Многие предприятия размещения также не получают кредит от банка.
Мы видим, что некоторые уже свернули бизнес. TallinnHotels (им принадлежали отели Bern, Savoy и Palace - прим. ред.) объявил о банкротстве. Я не могу сказать о других. Очевидно, что цыплят по осени считают. Однако я надеюсь, что банкротств будет как можно меньше.
Иностранных туристов весной не было
В мае этого года в эстонских учреждениях по размещению проживало 37 000 человек, что почти на 90 процентов меньше, чем в прошлом году. Число иностранных туристов составило всего 5000 человек, что на 97 процентов меньше, выясняется из данных Департамента статистики Эстонии.
В Эстонии ночевали 1900 жителей Латвии, 1000 - Финляндии, 250 - России и 200 - Украины. Две трети посетителей предпочли остановиться на ночь в Харьюмаа, далее шли Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды.
В апреле ситуация была еще хуже. В этом месяце эстонские гостиничные заведения посетили 1300 иностранных туристов, что составляет один процент от статистики за тот же период прошлого года.
Весной посетители могли воспользоваться услугами примерно 900 гостиничных заведений, средняя стоимость в сутки в которых составляла 19 евро в апреле и 26 евро в мае. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена была намного ниже.
- Поддержка со стороны правительства не помогает?
- Безусловно, очень многим учреждениям гостиничных услуг помогла компенсация зарплаты от Кассы по безработице. Но помощь могла бы быть сильнее направлена на тех, кто действительно нуждался в ней. Поэтому, июньская мера уже была более адресной.
Первоначально компенсация привлекла махинаторов и мошенников всех мастей. Заказы переносились на следующий месяц, и производились другие сомнительные действия, чтобы показать снижение оборота. Некоторые из мошенничеств дошли до средств массовой информации, но это лишь верхушка айсберга. То, что делали некоторые компании, было очень бесстыдным и лицемерным.
В ближайшем будущем, когда оборот отелей начнет восстанавливаться, было бы очень полезно снизить налог с оборота на услуги размещения и общественного питания, например, до 5% (в настоящее время он равен 9% - ред.). Многие другие страны сделали это. Мы сделали такое предложение правительству.
- Могут ли и в какой степени отели могут изменить продукты и услуги, которые они предлагают во время вспышки вируса? Подобно тому, как производители автомобилей начали выпускать респираторы.
- Отель является очень монофункциональным продуктом, и его полное перепрофилирование - сложный процесс. Но мы кое-что сделали. Например, мы предложили так называемый гибридный конференц-сервис, когда некоторые участники останавливались в нашем отеле. Мы также продавали продукты питания через торговые площадки.
Одной из идей было предложить офисные помещения. Но Таллинн полон офисов! Посмотрите вокруг, новые появляются каждый день. Спрос на офисные помещения, вероятно, снизится. Люди видят, что они могут справиться и в домашнем офисе.
- Часто говорят, что мир после коронавируса уже не тот. Гостиничная индустрия тоже изменилась навсегда? Если да, то какой она стала?
- Рано или поздно люди снова начнуть путешествовать, и наверняка сохранится физиологическая потребность человека спать и есть. Гостиничный сектор - это услуга, которой много веков. Целевая группа услуги и способ ее предоставления могут измениться, но отель как таковой определенно останется.
- Гостевые квартиры, которые сдаются в аренду через Airbnb и Booking, отвоевали большую долю рынка у отелей. Как вы конкурируете с ними во время кризиса?
- Во времена кризиса проблемы есть у всех, квартиры Airbnb так же пусты, как и наши номера. Но я бы рискнул сказать, что, поскольку цены на отели в Таллине значительно упали, в некоторых случаях до 40 процентов, ценовое преимущество гостевых квартир исчезло.
Важно, чтобы конкуренция была справедливой и чтобы они платили налоги. Я надеюсь, что большинство это делает. Что еще более проблематично, так это то, что я как житель города, которому принадлежит квартира, не хочу иметь рядом гостевую квартиру, где постоянно гулянки и движуха. Поэтому план горуправы по регулированию деятельности гостевых квартир полностью оправдан. Это то, что делают очень многие города мира.
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