Интервью ⟩ Владелец отеля в центре Таллинна начинает бизнес с чистого листа

- В начале мая коллега брал у вас интервью, в котором вы сказали, что существует риск того, что дело вашей жизни загнется. Какова сейчас ситуация?

- В настоящее время ситуация несколько лучше. На улице тепло и светит солнце, хоть и чередуясь с дождем. Но главное, что у нас теперь есть план. Еще в начале мая его не было.

- Какой план?

- Мы готовим масштабную реконструкцию отеля, которая может начаться осенью. С одной стороны, мы можем модернизировать и улучшить отель, с другой стороны, это поможет дождаться восстановления рынков.

- Довольно смелое решение - инвестировать в такие сложные времена...

- Да, отель будет закрыт примерно 9 месяцев. Мы разослали уведомления о сокращении всем сотрудникам. Решение трудное, но у нас нет никаких вариантов держать их на зарплате, когда нет дохода. Ни у одной компании их не было бы.

В каком-то смысле это действительно дерзкий ход. Мы обсуждали это как лично, так и с владельцем дома (дом принадлежит риэлторской компании Kapitel) в течение длительного времени. Инвестиции составляют миллионы евро, почти половину первоначальной цены отеля. Хотя мы находимся в очень хорошем месте, сегодня ни у кого нет полной уверенности, вернутся ли клиенты, когда и в какой степени. Но у нас с арендодателем есть этот долгосрочный проект сотрудничества, мы надеемся на лучшее. Юри Мыйз недавно сказал, что все кризисы однажды заканчиваются и наступает новая реальность.

С другой стороны, это можно считать полным перезапуском, началом с чистого листа. Мы можем по-новому взглянуть на то, как работает весь отель: сколько сотрудников нам нужно, какие услуги и кому мы предлагаем, как снизить риск передачи вируса и так далее.

- В самое худшее время из ваших 267 номеров были забронированы только семь. Сколько клиентов сейчас?

- С семи мы дошли в среднем до 70-80 заказов. Мощный рост. (Смеется.) Но на самом деле похвалиться нечем. Последние пять лет уровень заполняемости в июле превышал 95 процентов. На данный момент речь идет о 25-30% заполняемости. Учитывая, что средняя цена комнаты стала примерно на треть ниже, можно сделать вывод, что доходы резко упали.

- Вы давно руководите Союзом гостиниц и ресторанов Эстонии. Как сейчас идут дела в секторе?