Чт, 16.07.2020
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  • Магазинный вор попался на попытке украсть две плитки шоколада

Магазинный вор попался на попытке украсть две плитки шоколада

Kommivaras Selveri toidupoes, foto on illustratiivne.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

15 июля 48-летний мужчина пытался украсть две плитки шоколада в магазине на улице Соола в Тарту, сообщает Tartu Postimees.

Однако преступленый замысел был сорван благодаря вмешательству. других посетителей магазина.

Мужчину ранее неоднократно ловили на магазинных кражах, поэтому его задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления.

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