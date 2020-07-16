Магазинный вор попался на попытке украсть две плитки шоколада

Rus.Postimees.ee112Магазинный вор попался на попытке украсть две плитки шоколада 16 июля 2020, 10:46Магазинный вор попался на попытке украсть две плитки шоколадаrus.postimees.eeKommivaras Selveri toidupoes, foto on illustratiivne.ФОТО: Marko Saarm/Sakala15 июля 48-летний мужчина пытался украсть две плитки шоколада в магазине на улице Соола в Тарту, сообщает Tartu Postimees.Однако преступленый замысел был сорван благодаря вмешательству. других посетителей магазина.Мужчину ранее неоднократно ловили на магазинных кражах, поэтому его задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления. кражамагазинтартушоколад